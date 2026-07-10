Mercato ASSE : Une offre colossale tombe pour un attaquant

Un gros transfert se profile à l’ASSE. L’Atalanta Bergame a transmis une offre importante pour un attaquant des Verts.

ASSE Mercato : Offre de l’Atalanta Bergame pour Davitashvili

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L’ASSE pourrait réaliser une grosse vente dans les prochains jours. Elle a reçu une offre de l’Atalanta Bergame pour Zuriko Davitashvili, selon les informations de Peuple Vert. Le média spécialisé évoque « une belle offre » estimée à « un montant à huit chiffres ». Les négociations sont donc en cours en vue d’un potentiel transfert de l’ailier des Verts.

L’AS Saint-Etienne ne lâchera toutefois pas son joueur au prix proposé par le club italien, mais uniquement au montant correspondant à ses exigences. Acheté 6 millions d’euros en 2024, l’ancien attaquant de Bordeaux est évalué à 12 millions d’euros par Transfermarkt. Les exigences de Kilmer Sports Ventures sont estimées à un montant légèrement supérieur.

Saint-Etienne va transférer son buteur au prix fort

Zuriko Davitashvili n’est pas un joueur quelconque. Il a été le meilleur buteur des Verts la saison dernière, avec 14 buts et 5 passes décisives en 29 matchs disputés en Ligue 2. Grâce à ses performances remarquables, il a été élu meilleur joueur de Ligue 2 lors des Trophées UNFP. De plus, il est international géorgien depuis 2019 et compte 54 sélections.

Et ce n’est pas tout ! Le buteur de l’ASSE a d’autres prétendants. Il est convoité par le TSG Hoffenheim, en Bundesliga, ainsi que par le Beşiktaş, en Turquie. Au vu de l’intérêt qu’il suscite, KSV pourrait faire monter les enchères et céder son joueur au plus offrant.

Thierno Ballo arrive à la place Zuriko Davitashvili

En prévision du probable transfert de Zuriko Davitashvili, qui dispose d’un bon de sortie en cas d’offre intéressante, la direction stéphanoise a déjà anticipé son départ en recrutant Thierno Ballo, en provenance de Wolfsberger AC.

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Aperçu à Saint-Etienne cette semaine, l’ailier gauche autrichien est la troisième recrue estivale stéphanoise, à la suite de Sohaib Naïr et Jakob Breum. Il ne manque plus que l’officialisation de sa signature.