Mercato PSG : Ousmane Dembélé humilie Jürgen Klopp !

Avant de signer au Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé, actuellement au PSG, aurait pu rejoindre Jürgen Klopp à Liverpool à l’été 2016. Le coach allemand a livré les coulisses de ce transfert raté.

Klopp sur Ousmane Dembélé : « Il semblait ne même pas savoir qui ils étaient »

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Présent au stade de Boston lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Maroc, Jurgen Klopp a assisté à la qualification des hommes de Didier Deschamps. Consultant pour la chaîne Magenta TV, l’ancien entraîneur de Liverpool a révélé qu’il a tenté d’attirer Ousmane Dembélé en Premier League lorsqu’il évoluait encore au Stade Rennais.

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Le technicien de 59 ans se rappelle notamment de la mauvaise impression donnée par le numéro 10 du Paris Saint-Germain. « Il semblait ne même pas savoir qui ils étaient », a lâché Jürgen Klopp, qui a fait dans l’humour en affirmant que la chute de son téléphone portable était « tout ce qu’il avait retiré de cette visite ».

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Autrement dit, Dembélé, qui ne souhaitait pas rejoindre les Reds et la Premier League, n’avait même pas daigné écouter les émissaires du club de la Mersey. Finalement, le Ballon d’Or 2025 avait fait le choix de la Bundesliga et du Borussia Dortmund pour faire le grand saut à l’étranger contre un chèque de 35 millions d’euros. Un an plus tard, Dembélé a quitté le BVB pour s’engager en faveur du FC Barcelone pour 148 millions d’euros, hors bonus.

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Quelques années plus tard, précisément en 2020, Liverpool et Jürgen Klopp sont revenus à la charge pour le Champion du Monde 2018, en vain. Depuis l’été 2023, Ousmane Dembélé a rejoint le Paris SG pour 50 millions d’euros et est devenu un tout autre joueur sous les ordres de Luis Enrique, remportant deux Ligues des Champions de suite (2025 et 2026).

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