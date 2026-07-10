Mercato OM : 12 M€, Lorenzi accélère pour l’après-Greenwood

Sachant que Mason Greenwood va s’en aller cet été, le directeur sportif de l’OM a déjà identifié son successeur. Grégory Lorenzi se renseigne sur un attaquant valorisé à 12 millions d’euros.

Mercato : L’OM a déjà trouvé un remplaçant en cas de départ de Mason Greenwood

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L’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter les discussions du côté de l’Olympique de Marseille. Surtout que la direction phocéenne ne ferme plus la porte à son départ. Elle tente de le céder au plus offrant en vue de renflouer ses caisses qui sont dans le rouge. L’Atlético Madrid et le Fenerbahçe se bouclent afin d’arracher sa signature.

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Face à cette situation, Grégory Lorenzi et la cellule de recrutement de l’OM ne restent pas les bras croisés. Les dirigeants phocéens ont identifié Albert Gudmundsson comme une option crédible en cas de mouvement offensif important cet été. Ils suivent l’attaquant islandais de très près. Les premières manœuvres pour sa venue ont déjà débuté.

Grégory Lorenzi se renseigne sur Albert Gudmundsson

La Nazionale révèle en effet que la direction de l’OM s’est récemment renseignée sur Albert Gudmundsson. L’attaquant de 29 ans sort d’une saison intéressante à la Fiorentina. Sa polyvalence – capable de jouer au poste de deuxième attaquant, sur les ailes et milieu offensif – a attiré les Marseillais. Sans parler de ses 10 buts et 6 passes décisives cette saison.

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L’OM devra cependant faire face à une rude concurrence sur le dossier. L’Atalanta Bergame, Aston Villa et Bournemouth seraient aussi sur les traces d’ Albert Gudmundsson. Ce qui risque de faire grimper son prix estimé à 12 millions d’euros sur le site Transfermarkt.