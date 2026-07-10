Mercato ASSE : Un transfert tant attendu est enfin bouclé

Les derniers obstacles dans le dossier Mamour Ndiaye à l’ASSE auraient été levés. La signature officielle du portier est donc imminente.

Mercato : Tous les obstacles levés pour la signature de Mamour N’diaye à l’ASSE

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Alors que tout semblait bouclé pour le transfert de Mamour Ndiaye de Sarpsborg 08 à l’ASSE, un désaccord contractuel était survenu dans le dossier. Après quelques jours de négociations supplémentaires, toutes les parties ont trouvé un terrain d’entente.

D’après les informations de Foot Mercato, un accord total a été trouvé et le gardien de but sénégalais attend désormais l’officialisation de sa signature. Selon le média spécialisé, le transfert du portier de 20 ans a été conclu à un montant estimé à 1,5 million d’euros.

Confirmant cette information, Peuple-Vert apprend que le joueur est présent à l’AS Saint-Étienne et n’a pas quitté le Forez, malgré le revirement de son clan et le contretemps que cela a engendré. « Plus aucun obstacle ne semble désormais empêcher la signature de Mamour Ndiaye », assure P-V.

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L’imposant portier (1,90 m) vient prendre la place de Brice Maubleu dans l’équipe stéphanoise. Il sera donc la doublure de Gautier Larsonneur dans un premier temps. Mais Ian Cathro, le nouvel entraîneur des Verts, compte sur lui pour apporter une vraie concurrence au capitaine des Verts.