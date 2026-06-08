Mercato ASSE : Après Cathro, une autre arrivée annoncée

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro (39 ans) devrait être rejoint par un coach adjoint, dans les prochains jours.

Mercato : Un adjoint va rejoindre Ian Cathro à l’ASSE

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L’ASSE a officialisé la nomination d’Ian Cathro au poste d’entraîneur. Il prend la place libérée par Philippe Montanier (61 ans). Selon les précisions du club stéphanois, il sera présent lors de la reprise des entraînements, le 1er juillet. C’est également à cette occasion que le technicien écossais sera présenté officiellement en conférence de presse.

Un entraîneur assistant devrait rejoindre le staff du nouveau coach à l’AS Saint-Etienne. Evect croit savoir qu’il s’agirait d’un technicien francophone, avec qui Ian Cathro a travaillé par le passé. Il arrive pour prendre la place de Stéphane Lièvre, lui aussi en fin de contrat et parti avec son mentor Philippe Montanier.

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Le nouveau patron du staff technique de l’ASSE parle l’anglais et le portugais, mais il aura besoin d’un proche qui parle bien français, afin de l’aider dans sa tâche, notamment la communication avec les joueurs.