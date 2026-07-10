Mercato OM : 8 M€, Marseille reçoit une offre surprise !

L’OM espère bien se séparer de quelques actifs durant ce mercato. Alors que Mason Greenwood se dirige vers l’Atlético Madrid, les Olympiens ont reçu une offre surprise pour Faris Moumbagna.

Mercato : L’OM reçoit une offre pour Faris Moumbagna

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Cet été sera décisif pour l’Olympique de Marseille qui doit impérativement réduire sa masse salariale. Les dirigeants de l’OM, sous pression de la DNCG et l’UEFA, s’activent dans ce sens. Ils espèrent céder leur meilleur buteur Mason Greenwood au plus offrant. L’Atlético Madrid et Fenerbhaçe se livrant une lutte acharnée pour sa signature.

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La direction de l’OM doit aussi gérer les retours de prêt. Parmi eux figure notamment Faris Moumbagna. L’attaquant camerounais a été auteur d’une saison cauchemardesque à l’US Cremonese. Des blessures musculaires l’ont empêché d’exprimer pleinement son potentiel en Italie. Le joueur de 26 ans n’aura disputé que 88 minutes en Serie A.

Vers un nouveau prêt en Turquie

Ce faible temps de jeu ne l’empêche d’avoir une touche en Turquie. Africa Foot le confirme, le Gaziantep FK a formulé une proposition de prêt simple pour Faris Moumbagna. Même si cette offre turque ne permette pas une vente définitive, elle représente une opportunité non négligeable.

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Cela permettrait à l’OM de se débarrasser temporairement d’un poids en attaque. Surtout que Bruno Genesio ne semble pas vraiment compter sur lui pour la saison à venir. Les négociations devraient s’intensifier pour celui qui avait couté près de 8 millions d’euros à l’OM en janvier 2024.