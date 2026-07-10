Mercato ASSE : Un premier transfert officialisé à Sainté

L’ASSE a annoncé la première vente du mercato d’été. Un gardien de but a été transféré dans un club de Ligue 3.

Mercato : Issiaka Touré transféré de l’ASSE au SC Aubagne Air Bel

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Alors que la signature de Mamour Ndiaye (20 ans) à l’ASSE est imminente, le club annoncé le départ d’Issiaka Touré . Il a fait l’objet d’un transfert SC Aubagne Air Bel, pensionnaire de troisième division de Française. « Du haut de ses 21 ans, Issiaka Touré rejoint un nouveau projet. L’AS Saint-Étienne lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a écrit le club stéphanois dans son communiqué officiel.

ℹ️ Le jeune gardien de but Issiaka Touré rejoint le SC Aubagne Air Bel, pensionnaire de Ligue 3 !



L'AS Saint-Étienne lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 10, 2026

Troisième gardien de but de l’équipe des Verts, la saison dernière, il avait fait trois apparitions dans le groupe stéphanois en Ligue 2, pendant l’absence de Gautier Larsonneur. Cependant, il n’a pas joué la moindre minute avec l’équipe professionnelle. Il avait été la doublure de Brice Maubleu.

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Arrivé à l’AS Saint-Etienne en juillet 2023, en provenance de Toulouse FC, Issiaka Touré avait décroché son premier contrat professionnel le 8 mars 2024. Toutefois, il est resté à la disposition de l’équipe Réserve avec laquelle il a disputé un total de 42 matchs en National 3.