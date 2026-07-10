Mercato : Décision prise, le Stade Rennais recale un solide défenseur  

Le Stade Rennais a tranché. En recrutant Bryan Reynolds, le club breton a renforcé son couloir droit, mais il a aussi tourné définitivement la page d’une autre cible.

Mercato : Le Stade Rennais chipe Reynolds et dit adieu à la piste Kaboré

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Franck Haise a manqué sa cible. Alors que le Stade Rennais cherchait activement un latéral droit, l’arrivée officielle de l’Américain Bryan Reynolds boucle définitivement ce dossier prioritaire. Ce recrutement ferme ainsi la porte à une autre piste très séduisante : celle menant à Issa Kaboré.

Rennes convoitait de près le défenseur burkinabè. Selon les indiscrétions, le joueur de 25 ans figurait en bonne place sur les tablettes des Rouge et Noir. Propriété de Manchester City, le latéral sort d’un prêt réussi à Wrexham, après avoir connu un passage moins solide à l’Olympique de Marseille durant la saison 2022-2023.

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En Angleterre, l’ancien Marseillais a brillé. Ses statistiques sont convaincantes. 32 matchs disputés, 8 passes décisives délivrées. Ce bilan solide confirme son apport offensif indéniable dans le couloir droit. C’est cette qualité qui plaisait tant aux recruteurs bretons.

Le joueur doit rebondir. Lié à Manchester City jusqu’en juin 2027, Kaboré n’entre pas dans les plans des Citizens pour la saison prochaine, ce qui pousse le club anglais à lui chercher une porte de sortie. Estimé à 4 millions d’euros par le site Transfermarkt, le défenseur représentait une opportunité financièrement très abordable pour le Stade Rennais.

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Le destin en a décidé autrement. Priorité a été donnée à Bryan Reynolds, obligeant Franck Haise à revoir ses plans tactiques. Issa Kaboré, lui, doit désormais trouver une nouvelle formation pour relancer sa carrière. Une opportunité se dessine déjà : d’après Africafoot, l’ESTAC Troyes suivrait attentivement la situation de l’international burkinabè pour renforcer son effectif.