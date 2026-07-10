Coup de théâtre à l’OM : Todibo en route pour Marseille ?

La direction de l’OM ne chôme pas en ce début de mercato et prépare un joli coup en défense centrale. Le nom de Jean-Clair Todibo est évoqué.

Mercato OM : Jean-Clair Todibo pour remplacer Balerdi

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Le mercato de l’Olympique de Marseille réserve des surprises. Le club phocéen doit alléger sa masse salariale au plus vite. Cet impératif financier ne l’empêche pas de travailler sur d’éventuelles arrivées. Surtout que Bruno Genesio a besoin de renforts cet été.

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Et l’une des pistes étudiées par l’entraîneur de l’OM mènerait à Jean-Clair Todibo. The Athletic le confirme, le défenseur central de West Ham est ciblé par les dirigeants phocéens. Ceux-ci verraient en lui le profil idéal pour étoffer la défense centrale. Sachant que des cadres comme Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd sont susceptibles de s’en aller.

West Ham reste très exigeant

Rappelons que Jean-Clair Todibo cumule une expérience solide en Ligue 1 pour avoir évolué à l’OGC Nice et Toulouse FC. Le joueur de 26 ans serait même enclin à quitter les Hammers suite à leur relégation en deuxième division anglaise. Son désir est rejoindre un club de l’élite.

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L’OM pourrait en profiter pour l’attirer dans ses filets. Sauf que le chemin vers sa signature est semé d’embûches. West Ham reste très exigeant pour son défenseur. Le club londonien réclame un transfert sec. Son prix est estimé à 22 millions d’euros selon Transfermarkt.