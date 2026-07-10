Mercato PSG : Enrique tient son renfort au milieu de terrain

À la recherche d’un renfort de qualité au milieu de terrain pour la saison prochaine, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, semble avoir trouvé l’oiseau rare. Le technicien espagnol privilégie une solution interne. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique adoube un international brésilien

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Même si le PSG va recruter cet été pour se renforcer, Luis Enrique ne tient pas à mettre à mal l’équilibre de son effectif. Dans cette optique, le coach du club de la capitale ne souhaite pas forcément attirer un nouveau joueur au milieu de terrain durant ce mercato estival.

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Si des noms ronflants ont été associés au double champion d’Europe, l’ancien coach du Barça, lui préfère s’appuyer sur une solution interne pour renforcer son groupe la saison prochaine. En effet, selon les informations de Bruno Andrade, le PSG devrait bien retenir Lucas Beraldo au terme du mercato actuel.

Alors que des rumeurs l’annonçaient sur le départ cet été, la tendance serait finalement que le joueur de 22 ans soit maintenu dans le groupe du Paris Saint-Germain, avec une utilisation de plus en plus envisagée au poste de milieu défensif. Recruté en janvier 2024 en tant que défenseur central, l’ancien prodige de Sao Paulo a surpris plus d’un dans la capitale au pote de numéro 6.

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Luis Enrique, qui aime voir ses éléments évoluer à plusieurs postes, a particulièrement apprécié le visage montré par Beraldo durant la deuxième partie de saison écoulée. Si bien que l’international brésilien pourrait voir son rôle évoluer sous les ordres d’Enrique. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Beraldo n’est donc pas sur le marché malgré les nombreuses rumeurs sur son avenir parisien.

Le compatriote de Marquinhos est désormais considéré comme un joueur important pour l’avenir, et son repositionnement sur le terrain pourrait même lui offrir une nouvelle dimension dans l’effectif du PSG. Comme relayé sur les réseaux sociaux par Fabrice Hawkins il y a quelques semaines, Lucas Beraldo pourrait même prochainement prolonger son contrat jusqu’en juin 2030.

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Le journaliste de RMC précise que « le PSG ne devrait pas recruter au milieu cet été », s’il n’y a pas de départ à compenser.