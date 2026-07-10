Mercato : Quand Klopp tentait de recruter Mbappé à Liverpool

Kylian Mbappé aurait pu ne jamais porter la tunique du Paris Saint-Germain. Courtisé par de nombreux clubs en 2017 après son éclosion à Monaco, Jürgen Klopp et Liverpool avaient tenté le coup. Tout proche d’y parvenir, le deal n’a finalement jamais abouti. Retour sur cet épisode.

Mercato : L’objectif était de faire signer Mbappé à Liverpool

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Les discussions étaient plus qu’avancées entre l’AS Monaco et Liverpool. La Premier League a bien failli avoir un des meilleurs joueurs du monde dans ses rangs, tandis que Jürgen Klopp s’était peut-être fait trop vite à l’idée de voir Kylian Mbappé porter les couleurs des Reds et être acclamé par Anfield. Après le match entre la France et le Maroc, et une accolade généreuse entre les deux hommes, le technicien allemand a fait ressortir une histoire vieille de neuf ans.

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Au micro de Magenta TV, le néo-sélectionneur de la Mannschaft a déclaré : « C’est probablement le transfert qui ne s’est jamais fait et dans lequel nous avons investi le plus d’argent. » « Nous avons volé de Blackpool à Nice. À Nice, toute la famille Mbappé est montée à bord d’un avion avec cinq pièces ou quelque chose comme ça. » « C’était un très grand avion. Nous avons vraiment mis les moyens », a-t-il ajouté.

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L’opération se devait d’être la plus discrète possible pour qu’aucun média ne le sache. Klopp raconte : « Nous ne devions pas être vus. Alors nous avons volé en cercle. C’était fantastique. » « Ensuite, nous avons tourné en rond dans les airs, discuté avec la famille, mangé de bons plats et passé un bon moment. Puis après, il est parti à Paris », a-t-il conclu. Une histoire sympathique et drôle dans laquelle Jürgen Klopp ne garde que de bons souvenirs.

Mbappé n’était pas le seul ciblé par Liverpool à l’été 2017

Liverpool voulait voir les choses en grand et sa direction ne s’était fixée aucune limite pour le mercato de l’été 2017. Kylian Mbappé était la cible principale du club de la Mersey, mais pas l’unique. D’autres noms avaient émergé comme Ousmane Dembélé, qui a finalement choisi de rejoindre le Borussia Dortmund, et Adrien Rabiot. Klopp affirme n’avoir discuté qu’avec la mère de l’actuel milieu de l’AC Milan, sans qu’un transfert n’aboutisse.

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Il y a presque une décennie de cela, le technicien de 59 ans avait déjà l’œil sur ces trois talents. Hier soir, ils étaient tous titulaires avec la France contre le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde. Mbappé a marqué, tout comme Dembélé, et Rabiot a livré une prestation aboutie. Au final, tout se termine bien pour les Reds. À ce même été 2017, Liverpool avait jeté son dévolu sur un certain Mohamed Salah pour renforcer son attaque. Le reste appartient à l’histoire…