Mercato ASSE : Une première offre pour un milieu bien connu

L’ASSE aurait relancé une ancienne piste du club. Elle aurait même transmis une première offre pour le milieu défensif convoité.

Mercato ASSE : L’ASSE lâche une proposition pour Jonathan Varane

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L’ASSE cherche le successeur d’Abdoulaye Kanté dans l’entrejeu. Pierre Ekwah est certes revenu de prêt cet été, mais sa situation est encore floue. Il est en instance de transfert et peut partir à tout moment, avant la fermeture du mercato, le 1er septembre 2026.

Convoité pendant le mercato d’été 2024, dans la foulée de la montée des Verts en Ligue 1, Jonathan Varane intéresserait toujours le club ligérien. L’offensive pour le recruter est même lancée. Kilmer Sports Ventures aurait transmis une offre aux Queens Park Rangers, selon les informations de West London Sport.

Mais cette première approche pour le milieu défensif a été repoussée, à en croire le média. Quant à Peuple-Vert, il indique « que les positions sont encore très éloignées pour le moment, même si l’intérêt de l’AS Saint-Etienne est toujours présent ».

Varane, un crack de QPR

Recruté par le club de Championship (D2 anglaise) en août 2024, Jonathan Varane est sous contrat outre-Manche jusqu’en juin 2030. Il est valorisé 2,5 millions d’euros par Transfermarkt. Le Français est un crack de l’équipe de QPR. La saison dernière, il a disputé 36 matchs en championnat et a été titulaire à 29 reprises.

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Il avait manqué 6 journées consécutives sur les 46, en raison d’une entorse. Pour le débaucher du club londonien, l’ASSE doit se montrer assez convaincante.