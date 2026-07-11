Mercato ASSE : Thierno Ballo, 4e recrue de Saint-Etienne

L’ASSE tient sa quatrième recrue estivale. Sa signature est enfin officielle. Il s’agit d’un joueur offensif.

Mercato : Thierno Ballo renforce l’attaque de l’ASSE

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Après l’officialisation de la signature de Mamour Ndiaye, vendredi, l’ASSE annonce le transfert officiel de Thierno Ballo, en provenance du Wolfsberger AC, en Autriche. Il s’est engagé avec le club stéphanois pour quatre saisons, comme pressenti. L’ailier gauche s’est ainsi lié aux Verts jusqu’en juin 2030. Il portera le maillot floqué du numéro 8.

Le joueur formé à Chelsea est présenté comme le successeur de Zuriko Davitashvili, qui pourrait faire l’objet d’un transfert, si une offre satisfaisante tombe à Saint-Etienne. D’ailleurs, l’Atalanta Bergame a dégainé une proposition alléchante, selon Peuple-Vert.

Ballo : « Je suis très heureux de rejoindre l’ASSE »

Thierno Ballo ne cache pas sa joie de rejoindre son ancien coéquipier Augustine Boakye. « Je suis très heureux de rejoindre l’ASSE, un club que je connais, où certains de mes amis ont joué ou jouent encore. Je parle bien sûr d’Augustine Boakye, mais je connais également bien Lucas Gourna (formé à l’ASSE et passé par le RB Salzbourg). Je suis un joueur qui aime être décisif, un dribbleur, et j’ai hâte de montrer ce que je sais faire », a-t-il déclaré.

✍️ Bienvenue à Thierno Ballo, quatrième recrue estivale des Verts !



Attaquant de 24 ans, l’international autrichien 🇦🇹 s’empare du numéro 8 dans le vestiaire d’Ian Cathro ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 11, 2026

Perrin : « Thierno Ballo ne lâche rien sur un terrain »

Directeur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin assure que le club l’Ivoiro-Autrichien possède le profil idéal pour renforcer les Verts offensivement. « Thierno est un joueur au profil offensif qui met beaucoup d’activité, capable de répéter les courses tout au long d’une rencontre. Il ne lâche rien sur un terrain et c’est aussi ce qui nous a plu chez lui. Sans oublier que c’est un joueur qui sait être décisif, comme il l’a montré dans toutes ses précédentes et récentes expériences », a -t-il souligné.

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Thierno Ballo est la quatrième recrue estivale d’Ian Cathro. Il débarque à la suite de Sohaib Naïr, Jakob Breum et Mamour Ndiaye.