PSG : Coup de théâtre ! Al-Khelaïfi menacé d’exclusion en France

Coup de tonnerre en France. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, pourrait être contraint de quitter le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel. Explications.

PSG : La double casquette d’Al-Khelaïfi en jeu

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Une importante loi sur le sport en France, votée le 29 juin dernier par l’Assemblée Nationale, pourrait bien contraindre Nasser Al-Khelaïfi à quitter son siège au sein du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP). En cause son double rôle de président du Paris Saint-Germain et de beIN Media Group.

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L’article 8 de la proposition de loi, déjà adoptée par le Sénat, pour la réforme du sport professionnel et notamment le football, pose notamment la question d’un conflit d’intérêts, ce que cette loi veut justement changer. Dans son édition de ce samedi, le journal L’Équipe détaille cette nouvelle disposition des instances françaises.

« L’article 8 veut limiter les conflits d’intérêts régulièrement pointés du doigt dans le foot lorsqu’il y a débats sur les futurs diffuseurs et les droits télé. C’est Nasser Al-Khelaïfi qui est visé puisque le Qatarien est à la fois président du PSG et de beIN Media Group, la maison mère des chaînes beIN Sports. Le dirigeant, qui siège au Conseil d’administration de la LFP (où il a aussi placé Victoriano Melero, son directeur général, en tant que patron du syndicat des clubs), est accusé d’influencer les décisions sur ce sujet ô combien crucial pour les revenus des clubs : beIN Sports France diffuse la L2 et détenait un match de L1 en 2025-26 », explique le quotidien sportif. Mais ce changement ne semble pas particulièrement affecter l’ancienne star de tennis.

Nasser Al-Khelaïfi « se met en retrait lors des votes »

Depuis son avènement à la tête du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi a bien pris du volume au niveau des instances de décision du football français et européen. Nasser Al-Khelaïfi occupe en effet une position particulière. En plus de présider le PSG, il est également à la tête de beIN Media Group, un acteur majeur de la diffusion du football français.

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L’homme d’affaires de 52 ans occupe en effet une position particulière. En plus de présider le PSG, il est également à la tête de beIN Media Group, un acteur majeur de la diffusion du football français. Cette double fonction est régulièrement pointée du doigt lors des discussions liées à la commercialisation des droits TV. Dans sa forme actuelle, la nouvelle loi pourrait donc rendre incompatible le rôle d’Al-Khelaïfi dans les médias avec sa présence au conseil d’administration de la LFP.

Selon L’Équipe, cette mesure pourrait ainsi obliger le dirigeant qatari à faire un choix entre ses responsabilités au sein de beIN Media Group et son influence dans la gouvernance du football professionnel français. Une évolution majeure qui pourrait redistribuer les cartes au sommet de la Ligue de Football Professionnel. Mais cette situation ne semble pas faire frémir le patron des Rouge et Bleu.

« En l’état, Al-Khelaïfi ne pourra donc plus selon la loi siéger dans les instances de la gouvernance du foot français. Dans l’entourage du patron parisien, on ironise sur cette disposition en rappelant qu’il est souvent demandé à « NAK » son avis sur ces questions et qu’il se met en retrait lors des votes », rapporte le journal francilien.

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