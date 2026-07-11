Mercato PSG : Urgent ! Accord confirmé avec Ferran Torres

Désireux d’attirer un numéro 9 de classe mondiale sur ce mercato estival, le PSG se serait mis d’accord avec Ferran Torres, l’attaquant du FC Barcelone. Explications.

Ferran Torres, une prolongation compromise au Barça

La suite après cette publicité

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne, Ferran Torres pourrait avoir disputé sa dernière saison sous les couleurs du FC Barcelone cette année. Alors que le club catalan vient de conclure un accord total pour l’arrivée de l’international allemand Karim Adeyemi en provenance du Borussia Dortmund, Ferran Torres devrait changer d’air lors de ce mercato d’été.

Lisez aussi : Mercato PSG : Urgent ! Ferran Torres arrive, les dernières infos

À un an de la fin de son contrat à Barcelone, l’ancien joueur de Manchester City ne semble plus véritablement intéressé par une prolongation de son bail, selon Luca Bendoni. En cas des négociations avec sa direction, l’attaquant de 26 ans pourrait ainsi débarquer au Paris Saint-Germain dans les semaines à venir.

Ferran Torres dit oui à Luis Enrique

Capable d’évoluer à tous les postes en attaque, Ferran Torres possède le profil de l’attaquant moderne tel que les aime Luis Enrique. D’ailleurs, le journaliste espagnol assure que l’ancien sélectionneur de la Roja s’est personnellement occupé de convaincre Torres de le rejoindre au Paris SG afin de prendre la succession de Gonçalo Ramos, transféré à l’AC Milan cet été pour plus de 70 millions d’euros.

À voir

Mercato PSG : Accord conclu pour l’arrivée de Schjelderup ?

Lisez aussi : Mercato: Ferran Torres répond en personne à l’intérêt du PSG

Une information confirmée ce samedi matin par le célèbre Gianluca Di Marzio. À en croire le spécialiste mercato de Sky Italia, Ferran Torres aurait donné son accord de principe à Luis Enrique en vue d’une arrivée à Paris après la présente Coupe du Monde.

« Ferran aimerait beaucoup rejoindre le PSG », annonçait déjà Luca Bendoni vendredi soir, avant d’ajouter qu’une prolongation de contrat avec les Blaugranas semblait désormais « très, très difficile ». Cependant, l’affaire est encore loin d’être bouclée puisque Luis Campos devra à présent trouver un terrain d’entente avec les dirigeants barcelonais sur l’indemnité de transfert.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : La réponse désarmante de Ferran Torres au PSG

À voir

Mercato : L’OM dégote un redoutable ailier en Espagne

Mercato PSG : La réponse du Barça tombe pour Ferran Torres !

La volonté du joueur constitue toutefois un atout majeur pour le double champion d’Europe parce que le champion d’Espagne n’aura aucun intérêt à le voir partir libre dans un an s’il ne prolonge pas cet été. Pour rappel, Ferran Torres est évalué à 50 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.