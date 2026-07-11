Mercato ASSE : Un changement radical pour Pierre Ekwah ?

Alors que Pierre Ekwah veut quitter l’ASSE, Huss Fahmy et Ian Cathro envisagent de se projeter avec lui. Il pourrait former un duo magique avec Mahmoud Jaber dans l’entrejeu.

ASSE : Une seconde chance en vue pour Pierre Ekwah ?

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Revenu à l’ASSE à l’issue de son prêt à Watford, Pierre Ekwah pourrait bien rester dans l’équipe stéphanoise en Ligue 2. Si ce dernier ne trouve pas preneur d’ici la fin du mercato d’été, Ian Cathro serait prêt à lui faire une place dans son équipe.

Avec le départ d’Abdoulaye Kanté, le Franco-Camerounais pourrait bien réintégrer le groupe des Verts. Huss Fahmy, l’un des décideurs de Kilmer Sports Ventures, souhaiterait lui donner une seconde chance, à défaut d’un transfert cet été.

Ekwah – Jaber : Un duo magique dans l’entrejeu de Saint-Etienne

Selon l’analyse Data’Scout, le profil de Pierre Ekwah n’est pas incompatible avec celui de Mahmoud Jaber. Bien au contraire, les deux milieux défensifs sont plutôt complémentaires. Le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne pourrait associer le Franco-Camerounais et l’Israélien, sans risque de déséquilibrer son entrejeu.

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« Pierre Ekwah et Jaber ne s’annulent pas. Ils se complètent. Ekwah apporte la verticalité, les duels aériens, les passes dans le dos des défenses adverses. Jaber apporte la rigueur défensive, la précision dans la circulation, la capacité à récupérer et à garder le ballon sous pression. En double pivot, l’un sécurise le bloc, l’autre fait progresser », explique le spécialiste en analyse de données statistiques, Thomas Delcourt.

Dans cette animation tactique, le milieu de l’ASSE serait à la fois solide et tranchant. Il serait « capable de peser dans les deux surfaces », d’après le journaliste de Morning Foot, qui souligne : « Sur le papier, c’est une des plus belles charnières de l’antichambre de l’élite ».

Mercato : L’intérêt d’Anderlecht peut tout toucher

Pierre Ekwah s’entraîne certes avec l’équipe d’Ian Catho, mais il est en instance de transfert. Il ne veut pas jouer en Ligue 2 et Kilmer Sports Ventures lui cherche une porte de sortie. L’intérêt du RSC Anderlecht existe, mais la Direction stéphanoise se montre très exigeante.

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Elle veut au moins récupérer les 6 millions d’euros investis, lors du transfert définitif du natif de Massy (Essonne) à Sunderland. Sous contrat à Saint-Etienne jusqu’en juin 2028, Pierre Ekwah est valorisé à 2 millions d’euros.