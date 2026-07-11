Mercato: Bombe ! Accord PSG – Arsenal pour Bradley Barcola ?

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde avec la France, Bradley Barcola pourrait ne plus évoluer sous les couleurs du PSG à l’issue de ce mercato estival. Les dirigeants d’Arsenal seraient notamment prêts à une véritable folie pour recruter l’ailier de 23 ans.

Mercato PSG : Bradley Barcola veut être le leader offensif d’une autre équipe

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola pourrait avoir passé sa dernière année sous les couleurs du Paris Saint-Germain au cours de la saison écoulée. Après trois saisons et deux Ligues des Champions consécutives, l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais serait ouvert à l’idée d’un départ lors de ce mercato estival.

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Mécontent de son utilisation par Luis Enrique lors des grands rendez-vous, l’international français aurait notamment informé sa direction qu’il souhaiterait conserver toutes ses options ouvertes pour son avenir. D’après TEAMtalk, Bradley Barcola voudrait rejoindre les rangs d’un club, où il serait le leader offensif avec plus de régularité sur le terrain.

La Premier League serait la destination privilégiée du natif de Lyon, qui serait sur les tablettes de Liverpool et d’Arsenal. Après l’annonce du départ de Mohamed Salah, les Reds verraient le numéro 23 du PSG comme le profil idéal pour lui succéder. Mais aux dernières nouvelles, les Gunners seraient en pole position pour attirer le compatriote de William Saliba cet été.

Arsenal prêt à investir 150M€ pour Barcola

Luis Enrique apprécie le profil de Bradley Barcola et souhaite poursuivre l’aventure avec lui. En interne, le natif de Lyon fait également l’unanimité au sein de la direction du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne compte pas le mettre sur le marché cet été.

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Cependant, si le joueur exprime son envie de partir et qu’u club se présente avec une enveloppe de 150 millions d’euros, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pourraient convaincre Luis Enrique d’accepter son départ. Et justement, Arsenal serait prêt à satisfaire le PSG pour récupérer Barcola.

En effet, selon les informations du journaliste Lewis Steele, le club londonien serait disposé à réaliser un transfert XXL estimé à 150 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant parisien. Si bien que les Gunners seraient aujourd’hui considérés comme les grands favoris pour attirer Bradley Barcola.

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Reste maintenant à voir si le principal concerné sera lui aussi d’accord pour rejoindre l’effectif de Mikel Arteta à Arsenal. Affaire à suivre…