Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de ce crack français

Jean-Clair Todibo veut fuir la deuxième division anglaise, et l’OM saute sur l’occasion. Le défenseur central refuse de jouer en Championship avec West Ham la saison prochaine et vise un retour en Ligue 1.

Mercato OM : Jean-Clair Todibo attendu à Marseille ?

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Le chantier s’annonce immense pour Grégory Lorenzi à l’OM. À peine installé dans son costume de directeur sportif, le successeur de Medhi Benatia doit gérer les départs tout en reconstruisant l’effectif. L’une des priorités est la défense centrale.

Entre la fin du prêt de Benjamin Pavard et le départ annoncé de Leonardo Balerdi, la charnière marseillaise est totalement décimée. Pour pallier ces manques, les dirigeants phocéens s’activent ces derniers jours et ciblent désormais un crack : Jean-Clair Todibo, 26 ans.

Marseille espère obtenir un prêt pour la saison prochaine. Selon les informations de The Athletic, cet intérêt marseillais plaît au joueur formé à Toulouse. Le jeune roc ne veut pas la deuxième division anglaise avec les Hammers. Il se projette déjà sur la Canebière. Son profil séduit d’ailleurs beaucoup Bruno Genesio.

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Le nouvel entraîneur olympien, qui garde un excellent souvenir des passages réussis du joueur au Téfécé et à l’OGC Nice, a donné son feu vert pour valider sa signature. Le problème ? L’OM n’a tout simplement pas d’argent pour ce transfert. Sur le papier, tous les voyants sont au vert. Mais la réalité économique de l’Olympique de Marseille risque de faire capoter l’affaire.

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West Ham refuse de prêter son joueur, sous contrat jusqu’en 2029, et exige un transfert définitif. Le club anglais réclame une somme alignée sur sa valeur marchande, estimée à 22 millions d’euros par le site Transfermarkt. Une telle somme est aujourd’hui inaccessible pour les finances marseillaises. À moins que West Ham ne revoie ses exigences à la baisse ou n’accepte de négocier, les dirigeants olympiens n’ont presque aucune chance de boucler ce dossier.