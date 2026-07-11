Mercato OGC Nice : Laurent Abergel était prêt à tout pour signer

Recruté en provenance du FC Lorient, libre de tout contrat, Laurent Abergel s’est engagé pour trois saisons avec l’OGC Nice. Le milieu de terrain de 33 ans est revenu sur ce choix pour le moins étonnant.

Mercato OGC Nice : Abergel s’explique sur son départ soudain du FC Lorient

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En mai 2024, Lorient est descendu en Ligue 2, mais Laurent Abergel, alors capitaine de l’équipe et leader incontesté du vestiaire, a prolongé son contrat jusqu’en 2029. Il avait aussi une clause d’une année supplémentaire qu’il était libre d’activer. Une prolongation qui avait réconforté les supporters des Merlus après la relégation. Un avenir au sein du club lui semblait même promis. Pourtant, il a décidé cet été de quitter la Bretagne pour la Côte d’Azur.

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De la pluie au beau temps : c’est le nouveau choix de vie qu’a effectué Laurent Abergel il y a plus d’une semaine de cela. Présenté officiellement sur les réseaux sociaux de l’OGC Nice le 2 juillet dernier, le milieu de 33 ans est revenu sur ce choix hier. À L’Équipe, il expliquait son départ du Morbihan : « Sur la dernière année, je sentais du changement au club. Je ne voulais pas être un problème. »

Au 𝒄𝒐𝒆𝒖𝒓 de son nouveau territoire, au 𝒄𝒐𝒆𝒖𝒓 du jeu 🫀 — OGC Nice (@ogcnice) July 2, 2026

Le joueur formé à l’OM fait référence à l’actionnaire majoritaire Black Knight, qui a repris entièrement le contrôle du FC Lorient contre le gré de certains joueurs et d’une partie des fans. Abergel confiait également avoir des raisons personnelles justifiant ce départ : « Il y a aussi une donnée sportive, j’avais besoin d’autre chose pour performer. Ce n’est peut-être pas compris par tout le monde, mais j’avais mes convictions. » Certainement celles de la quiétude de la côte niçoise.

« Même si Nice était descendu en Ligue 2, j’aurais été prêt à venir »

C’est sans regret, mais avec une reconnaissance éternelle, qu’il a quitté le stade du Moustoir après 233 matchs disputés sous les couleurs des Merlus. Toujours au journal L’Équipe, le natif de Marseille partageait : « J’ai l’impression de passer un cap en venant à l’OGC Nice. J’ai tout donné, l’histoire a fait que ça devait se terminer et, même si Nice était descendu en Ligue 2, j’aurais été prêt à venir. »

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À 33 ans, il garde sa motivation habituelle, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Il dit aussi « avoir l’impression d’avoir gagné dix ans dans l’aspect mental. » Abergel compte amener sa grinta sur le rectangle vert, sans pour autant venir « révolutionner le club », comme il l’affirme. Fidèle à lui-même dans tout ce qu’il entreprend, il sera un renfort de taille et d’expérience pour le Gym.

Pantaloni : le facteur X de la venue d’Abergel

Passé par Ajaccio et donc par Lorient, Laurent Abergel a connu, dans ces deux clubs, Olivier Pantaloni comme entraîneur. L’ancien coach du club morbihannais a emprunté la même route que son capitaine au FCL cet été. Il a été un point de bascule très important dans la décision du milieu défensif. Le technicien corse relevait : « Il ressortait de la saison passée qu’il manquait peut-être des leaders dans cette équipe. »

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Il poursuivit : « Je sais ce que Laurent peut amener à un groupe. Je pense que c’est quelqu’un qui sait tirer vers le haut tous ses collectifs. Et, bien entendu, ça me permet d’avoir un relais. » Accueilli chaleureusement par ses nouveaux coéquipiers à la reprise, Laurent Abergel se sent déjà Aiglon. Il ne lui reste plus qu’à prendre son envol sous ses nouvelles couleurs.