Mercato PSG : Le Barça ne fera aucun cadeau pour Ferran Torres

‎Le PSG tient la corde pour recruter Ferran Torres dès ce mercato estival. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone est disposé à ouvrir la porte à son attaquant, mais uniquement à des conditions financières très strictes.

‎Mercato PSG : Le Barça lance le bras de fer pour Ferran Torres

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‎Le Paris Saint-Germain avance avec prudence sur le dossier Ferran Torres. L’international espagnol correspond au profil recherché par Luis Enrique, désireux de renforcer son secteur offensif avec un joueur capable d’occuper plusieurs postes. Après le départ de Gonçalo Ramos, le technicien espagnol souhaite disposer d’un attaquant mobile, technique et habitué aux plus grandes compétitions européennes.

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‎Mais du côté de Barcelone, il n’est pas question de faciliter les négociations. D’après le quotidien catalan Sport, les dirigeants blaugranas sont prêts à discuter, sans pour autant consentir la moindre remise. Les relations entre les deux clubs se sont apaisées ces derniers mois, mais elles ne suffiront pas à infléchir la stratégie économique du Barça.

‎Barcelone défend ses intérêts jusqu’au bout

‎La situation contractuelle de Ferran Torres pourrait laisser penser qu’une baisse de prix serait envisageable. L’ancien joueur de Valence n’a plus qu’une saison de contrat, tandis que les discussions autour d’une prolongation semblent au point mort. Malgré cela, le club présidé par Joan Laporta reste inflexible.

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‎Toujours selon Sport, le FC Barcelone réclame près de 50 millions d’euros pour laisser partir son attaquant. Une somme importante pour un joueur en fin de bail, mais les Catalans estiment conserver un élément précieux. Avec le départ de Robert Lewandowski, Ferran Torres représente encore une solution offensive importante dans l’effectif, ce qui renforce la position du club lors des négociations.

‎Un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer

‎Cette fermeté pourrait toutefois ralentir les discussions avec le PSG. Paris possède les moyens financiers de répondre aux exigences catalanes, mais les dirigeants franciliens restent attentifs à la valeur réelle du marché. Rien ne garantit qu’ils accepteront de débourser une telle somme pour un joueur libre dans moins d’un an.

‎Dans le même temps, le Barça poursuit ses propres objectifs. Les recettes issues d’une éventuelle vente de Ferran Torres permettraient notamment de financer d’autres ambitions sur le marché des transferts. Le nom de Julian Alvarez revient avec insistance parmi les pistes offensives étudiées, ce qui explique aussi la volonté du Barça de maximiser chaque opération.

‎Une négociation où personne ne veut céder

‎À ce stade, chacun joue sa partition avec beaucoup de sang-froid. Le PSG mise sur l’envie de Luis Enrique de retrouver un joueur qu’il connaît parfaitement, tandis que Barcelone tente de transformer une situation contractuelle délicate en véritable opportunité financière. Ce dossier ressemble davantage à une partie d’échecs qu’à un transfert classique.

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Le Barça cherche à préserver sa crédibilité sur le marché, tandis que Paris refuse de surpayer un joueur proche de la fin de son contrat. Si aucun camp ne desserre son étreinte, les discussions pourraient durer encore plusieurs semaines. Mais dans un mercato où tout peut basculer en quelques heures, une offre bien construite ou un changement de stratégie pourrait rapidement faire tomber les dernières résistances.