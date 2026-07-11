Mercato PSG : Urgent ! Ferran Torres arrive, les dernières infos

‎Le PSG se rapproche du but pour Ferran Torres pour un transfert dès ce mercato estival. Si plusieurs sources annoncent une avancée significative dans les discussions, le dossier est toutefois suspendu à une étape déterminante avant une éventuelle officialisation.

‎Mercato PSG : Accord de principe entre Ferran Torres et Paris

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‎Le Paris Saint-Germain continue de travailler discrètement sur le marché des transferts, mais un nom revient désormais avec insistance : Ferran Torres. L’attaquant espagnol du FC Barcelone apparaît comme l’une des priorités offensives des dirigeants parisiens pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Selon PSG Inside Actu, les deux parties auraient trouvé un accord de principe sur les conditions personnelles du joueur.

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‎Toujours d’après cette même source, un contrat de cinq saisons aurait été validé dans ses grandes lignes, accompagné d’une revalorisation salariale estimée à environ 25 %. L’international espagnol aurait également exprimé son souhait de rejoindre la capitale française dès cet été. Une avancée importante qui ne signifie toutefois pas que le transfert est bouclé, puisque les discussions entre le PSG et le FC Barcelone restent à mener.

‎Barcelone garde la main sur la négociation

‎Si les échanges avec le joueur semblent positifs, le plus difficile commence désormais pour les dirigeants parisiens. Le FC Barcelone conserve la maîtrise du dossier et devra trouver un accord financier avec le champion de France. Le montant du transfert constitue aujourd’hui le principal point de blocage. ‎Le journaliste Luca Bendoni confirme d’ailleurs que ce rapprochement n’est pas né du jour au lendemain.

‎Luca Bendoni apporte également une précision importante sur l’état réel des discussions. « Il ne s’agit pas d’un accord définitif et officialisé concernant le contrat », insiste-t-il. Le journaliste rappelle que certains détails restent à régler, notamment concernant la durée exacte de l’engagement et les aspects financiers. ‎En revanche, il affirme qu’une véritable base d’accord existe déjà entre les différentes parties.

‎Les confidences qui changent la lecture du dossier

« Ferran aimerait beaucoup rejoindre le PSG », assure-t-il avant d’ajouter qu’une prolongation de contrat avec le FC Barcelone semble désormais « très, très difficile ». Le journaliste souligne également que Luis Enrique apprécie énormément le profil de son ancien international espagnol et disposerait déjà d’un plan précis pour l’intégrer à son animation offensive.

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« C’est quelque chose qui a commencé il y a déjà quelques semaines », explique-t-il lors d’un twitch. Il précise également que cette piste s’est progressivement renforcée au fil de l’été. Selon lui, plusieurs éléments ont accéléré le dossier, notamment le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan ainsi que les mouvements offensifs réalisés par le Barça durant ce mercato, avec la dernière signature annoncée de l’Allemand Karim Adeyemi.

‎Un transfert encore loin d’être acquis

‎Le dossier reste cependant loin d’être sécurisé. Plusieurs médias espagnols continuent de suivre son évolution avec attention. Sur sa chaîne Twitch, Gérard Romero affirme même que le transfert pourrait atteindre 85 millions d’euros fixes, auxquels s’ajouteraient 10 millions d’euros de bonus. Le FC Barcelone étudierait déjà différentes solutions afin d’organiser ses finances en cas de départ de son attaquant.

‎Gérard Romero ajoute aussi que l’entourage de Ferran Torres réclame une importante revalorisation salariale, tandis que les dirigeants catalans hésitent toujours à répondre favorablement à ces exigences. Enfin, le journaliste révèle que l’Atlético de Madrid surveille attentivement la situation et pourrait entrer dans la course si son secteur offensif venait à évoluer au cours des prochaines semaines. La concurrence reste donc bien réelle.

‎Un dossier crédible mais encore loin de l’officialisation

‎Les différents témoignages convergent sur un point essentiel : Ferran Torres souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain. Cette volonté constitue un avantage considérable pour les dirigeants parisiens, d’autant que Luis Enrique connaît parfaitement les qualités de son compatriote et semble déterminé à l’intégrer dans son projet sportif. ‎En revanche, la prudence reste indispensable.

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Aucune signature n’a encore été officialisée et les négociations entre les deux clubs s’annoncent complexes. Les montants évoqués, la position financière du FC Barcelone ainsi que l’intérêt d’autres formations européennes peuvent encore modifier le scénario. À ce stade, le PSG semble avoir pris une longueur d’avance, mais le feuilleton Ferran Torres est loin d’avoir livré son dernier rebondissement. Les prochaines heures pourraient effectivement être décisives.