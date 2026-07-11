OM : Le transfert de Mason Greenwood officialisé dans 24h !

Au coeur d’une bataille de titans entre l’Atlético Madrid et Fenerbahçe, Mason Greenwood, va devoir faire rapidement un choix entre les deux clubs qui se sont déjà mis d’accord avec les dirigeants de l’OM. Explications.

Mercato OM : Fenerbahçe plus généreux pour Mason Greenwood

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Ce n’est plus qu’une question d’heure avant que l’Olympique de Marseille n’annonce officiellement le départ de Mason Greenwood. Selon ESPN, l’Atlético Madrid et Fenerbahçe auraient trouvé un accord financier avec la direction de l’OM pour le transfert de l’ancien joueur de Manchester United. Désormais, Grégory Lorenzi n’attendrait plus que la décision de l’Anglais, annoncée comme imminente par la chaîne américaine.

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À en croire la source sportive, Fenerbahçe se serait montré plus généreux avec une offre de 42 millions d’euros, plus des bonus qui pourraient atteindre 3 millions d’euros, soit un total de 45 millions d’euros. À Istanbul, Mason Greenwood devrait aussi percevoir un salaire annuel de 10 millions d’euros. Une prime supplémentaire serait même prévue en cas de sacre en championnat.

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L’attaquant de 24 ans signerait un contrat de quatre ans, avec une année supplémentaire en option. Et les dirigeants du club turc seraient confiants quant à la finalisation de ce dossier. En Turquie, divers médias annoncent même que le transfert serait quasiment bouclé.

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Sur le plan salarial, Fenerbahçe offrirait plus que l’Atlético Madrid, qui proposerait à Greenwood d’émarger à 5 ou 6 millions d’euros nets par saison. Mais le principal concerné ne semble pas faire de l’aspect financier sa priorité.

Mason Greenwood privilégie l’Atlético Madrid

En effet, selon les informations d’ESPN, Mason Greenwood accorderait sa préférence à un transfert à l’Atlético Madrid. Pour l’instant, c’est le silence radio total du côté de Madrid, même si le journaliste Julien Laurens confirme que le coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang aurait déjà donné son accord aux deux clubs, et même négocié les termes de son futur contrat.

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Après avoir évolué une saison à Getafe (2023-2024), la star de l’Olympique de Marseille souhaiterait retourner en Liga. Fenerbahçe resterait toutefois en course et disposerait lui aussi d’un accord avec l’OM. La décision finale appartiendrait désormais exclusivement au natif de Bradford.