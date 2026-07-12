Mercato ASSE : C’est fait ! Le futur patron du milieu arrive pour 1M€

‎L’ASSE touche au but dans un dossier jugé prioritaire depuis le début de son mercato estival. Le club forézien est tout proche d’accueillir le milieu hongrois Áron Csongvai contre un peu plus d’un million d’euros.

Mercato ASSE : ‎Le chantier du milieu touche enfin à son terme

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‎L’AS Saint-Étienne avance à grands pas dans la construction de son effectif. Après avoir consolidé plusieurs secteurs de jeu au cours des derniers jours, la direction stéphanoise s’apprête désormais à sécuriser un renfort attendu dans l’entrejeu. Les discussions avec l’AIK Solna ont franchi une étape décisive et tous les voyants semblent désormais au vert.

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‎D’après Nemzeti Sport, une information ensuite confirmée par Santi Aouna de Foot Mercato, les deux clubs sont parvenus à un terrain d’entente pour le transfert d’Áron Csongvai. Le joueur de 25 ans aurait déjà trouvé un accord sur les conditions de son futur contrat avec les Verts. Sa visite médicale est attendue lundi avant une officialisation qui ne paraît plus être qu’une question de temps, alors qu’il est annoncé dans le Forez pour ce dimanche.

ℹ️ Montant du transfert légèrement supérieur à 1M€ https://t.co/Gk4WJDfXpA — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 11, 2026

‎Pourquoi Saint-Étienne a accéléré sur ce dossier

‎Ce recrutement n’a rien d’un simple pari. Depuis plusieurs mois, les dirigeants stéphanois recherchaient un milieu capable d’apporter de l’équilibre tout en offrant plusieurs solutions tactiques à son entraîneur. Le profil de Csongvai répond précisément à cette attente. ‎Habitué au championnat suédois, l’international hongrois compte déjà deux sélections avec son pays, 1 but et 1 passe décisive en 12 matchs avec l’AIK lors de la saison 2026.

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Surtout, il s’est imposé comme un titulaire incontournable sous les couleurs de l’AIK en disputant l’ensemble des rencontres de championnat cette saison. Défensif de formation, il peut également évoluer en défense centrale, sur un côté ou dans un rôle plus avancé. Une polyvalence devenue très recherchée dans le football moderne.

‎Un mercato qui prend une nouvelle dimension

‎L’arrivée annoncée d’Áron Csongvai confirme les ambitions affichées par l’ASSE pour la saison à venir. Avec un transfert estimé à un peu plus d’un million d’euros, le club envoie également un signal fort : il est prêt à investir pour bâtir une équipe compétitive. ‎Ce renfort viendrait compléter un mercato déjà particulièrement animé.

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Après les signatures de Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Ballo, les Stéphanois continuent de densifier leur effectif à chaque ligne. Sur le papier, le milieu hongrois pourrait rapidement devenir une référence dans l’entrejeu grâce à sa qualité de récupération, son volume de jeu et sa capacité à faire respirer son équipe dans les moments difficiles.

‎Un coup malin signé KSV

‎À première vue, le montant de l’opération peut sembler mesuré au regard du marché actuel. Pourtant, ce type de recrutement est souvent celui qui fait basculer une saison. L’ASSE ne mise pas sur un nom prestigieux, mais sur un joueur déjà rompu aux exigences du haut niveau dans son championnat et capable de s’adapter à plusieurs systèmes. ‎La réussite de ce transfert dépendra évidemment de son adaptation au football français.

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Mais le profil recruté paraît cohérent avec les besoins du club. Si l’officialisation intervient comme attendu après la visite médicale, Saint-Étienne pourrait bien avoir trouvé ce patron du milieu qu’il recherchait depuis le lancement de son mercato. Dans une Ligue 2 où l’impact physique, la discipline tactique et la régularité font souvent la différence, Áron Csongvai possède les qualités pour devenir rapidement l’un des hommes forts du projet stéphanois.