Mercato PSG : Le Barça lâche sa réponse pour Ferran Torres !

Convaincu par le discours de Luis Enrique, l’attaquant espagnol Ferran Torres veut rejoindre les rangs du PSG durant ce mercato estival. Mais le Barça ne compte pas brader son attaquant.

Mercato : Ferran Torres dit oui au PSG

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En pleine Coupe du Monde avec l’Espagne, Ferran Torres a donné son accord au Paris Saint-Germain en vue d’un transfert lors de ce mercato estival. Le journaliste Gianluca Di Marzio assure que l’ancien attaquant de Manchester City a effectivement dit « oui » à son ex-sélectionneur Luis Enrique afin de le rejoindre au Paris SG après la compétition mondiale en Amérique.

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« Le Paris Saint-Germain a trouvé un accord de principe avec Ferran Torres. Les détails de l’accord restent à finaliser après la Coupe du Monde. Le PSG se prépare donc à passer à l’action pour pourvoir le poste laissé vacant par Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan. Le FC Barcelone sait qu’il est très difficile de prolonger le contrat de Ferran Torres, qui expire en 2027. Le club blaugrana s’est donc déjà tourné vers le marché des transferts et a trouvé un remplaçant : Karim Adeyemi. L’attaquant serait ravi de relever un nouveau défi à Paris », a expliqué le spécialiste mercato de Sky Italia.

Quatre ans après son arrivée en provenance de la Premier League, l’international espagnol de 26 ans veut s’offrir un nouveau challenge et aurait ainsi porté son choix sur le Paris SG. Face à la volonté affichée du joueur, le FC Barcelone ne souhaiterait pas le garder contre son gré, mais n’entend tout de même pas le brader, surtout pas au club de Nasser Al-Khelaïfi.

Le FC Barcelone réclame 50M€ pour Ferran Torres

Après Gianluca Di Marzio, son collègue Luca Bendoni confirme lui aussi la rumeur d’un accord entre le PSG et Ferran Torres. Même si la finalisation de ce dossier devrait attendre la fin de la Coupe du Monde.

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« Flash. Ferran Torres a donné son feu vert pour un transfert au PSG après la Coupe du monde, il veut ce mouvement. La prolongation de son contrat avec Barcelone semble désormais très difficile, tandis que le Barça accepte la signature de Karim Adeyemi », rapporte le journaliste italien.

En France, PSG Inside Actus va plus loin et évoque « un accord de principe concernant les termes personnels ! Un contrat de 5 ans a été validé entre les deux parties, avec une revalorisation salariale d’environ +25 %. Le joueur a clairement fait savoir que sa priorité est de rejoindre Paris cet été. »

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Selon Sport, le club catalan serait prêt à laisser partir Torres, mais seulement pour 50 millions d’euros, alors que le Paris Saint-Germain proposerait pour le moment 45 millions d’euros, bonus compris. Les discussions se poursuivent et les deux clubs pourraient prochainement aboutir à un accord pour le transfert de Ferran Torres.