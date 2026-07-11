Mercato PSG : Pourquoi Ferran Torres serait la recrue idéale

En contact avancé avec le PSG suite à un accord de principe entre le joueur et le club, Ferran Torres viendrait pour pallier le départ de Gonçalo Ramos. Attendu dans un rôle de joker de luxe, il serait la recrue idéale pour Luis Enrique. Explications.

Mercato PSG : Ferran Torres est totalement « Luis Enrique compatible »

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C’est la folle rumeur du jour qui court les rues : Ferran Torres serait tout proche du Paris Saint-Germain. Encore en lice avec sa sélection à la Coupe du monde, l’Espagnol aurait donné son accord pour rejoindre le club de la capitale, rapporte Sky Sports. Si transfert il y a, il se ferait après la compétition. Un renfort de haute facture pour la direction parisienne, car son profil colle parfaitement à l’ADN de Luis Enrique.

Toujours sous contrat avec le FC Barcelone, Ferran Torres possède cette polyvalence offensive qui est primordiale pour le technicien espagnol. En effet, il est capable de jouer à tous les postes de l’attaque. Ailier gauche de formation, il s’est aussi montré très précieux en position de numéro 9 cette saison en Catalogne.

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Qu’il soit donc utilisé comme pivot pour laisser la profondeur à ses ailiers, ou qu’il soit utilisé comme faux 9 pour apporter plus de densité dans l’axe en intervertissant avec Dani Olmo, le natif de Valence séduit. Il a même dépanné à droite de l’attaque barcelonaise lorsque Lamine Yamal était forfait pour la fin de saison. Plutôt à l’aise du droit comme du gauche, il trouvera facilement chaussure à son pied sur le front de l’attaque parisienne.

Il sort de sa saison la plus prolifique en Liga

Sur l’exercice 2024/2025 avec le Barça, il a réalisé sa meilleure saison sur le plan comptable : 19 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Il a confirmé cette forme en réalisant la saison dernière sa campagne la plus prolifique en Liga. Avec 16 réalisations au compteur et 2 passes décisives, il termine à la quatrième place, à égalité avec Yamal et Vinícius, au classement des meilleurs buteurs du championnat.

Saison après Saison, Ferran Torres s’affirme et se montre plus clinique devant les cages en étant vital pour l’équilibre de son équipe. À 26 ans, Il détient toutes les caractéristiques de l’attaquant moderne. Tout le temps convoqué avec la Roja par Luis de la Fuente, il n’est certes pas titulaire au profit de Mikel Oyarzabal, mais il rentre très souvent en fin de match.

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C’est de cette façon qu’il s’est montré décisif en tant que passeur pour Mikel Merino face au Portugal en 8es de finale du Mondial 2026 dans les arrêts de jeu. Il a fait part d’une nouvelle facette de son arsenal : sa qualité de supersub. Elle est plus que compatible avec le PSG qui souhaite le recruter pour remplacer l’as en la matière de supersub, Gonçalo Ramos, parti récemment à l’AC Milan.

À l’image de Dembélé, Luis Enrique sait faire progresser ses joueurs

Si pour l’instant tout converge vers une arrivée imminente à Paris, il y a toujours ce « mais » qui vient souvent gâcher les histoires. Celle de Ferran Torres pourrait venir des critiques des fans barcelonais sur son niveau de jeu, outre ses statistiques. Certains prennent la nouvelle à cœur joie en disant s’être « enfin débarrassé » du joueur. De quoi engendrer des doutes pour les supporters parisiens ?

Pour rappel, ce sont les mêmes qui tenaient ce genre de discours envers Ousmane Dembélé. Au final, en trois saisons au PSG, depuis son arrivé en 2023, « Dembouz » a remporté deux Ligues des champions, trois Ligue 1, un Ballon d’Or, ainsi que d’autres trophées. Que dire de plus ? Hormis que Ferran Torres s’inscrit dans cette lignée-là. Un coup de poker à un prix raisonnable qui pourrait aboutir à une énorme réussite grâce à la méthode Luis Enrique.

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L’Asturien a le don pour transformer ses joueurs en machines de guerre comme il l’a fait avec l’international français. C’est même lui qui a entamé les discussions avec l’ancien attaquant de Manchester City afin de le convaincre de porter la tunique des Rouge et Bleu. Ainsi, si Ferran Torres débarque dans la capitale française cet été, ne soyez pas surpris si, dans trois ans, il se retrouve prétendant au Ballon d’Or…