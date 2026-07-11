Mercato: Incroyable ! Junior Kroupi change d’avis sur le PSG

Un temps annoncé proche d’un transfert record au PSG, Eli Junior Kroupi aurait finalement changé d’avis sur le club de la capitale. L’attaquant de Bournemouth ne serait pas totalement convaincu de son rôle au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Mercato : Junior Kroupi refuse un second rôle au PSG

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D’après les dernières informations de Team Talk, Eli Junior Kroupi souhaiterait effectivement rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Sauf que l’ancien avant-centre du FC Lorient aurait clairement fait comprendre à Luis Enrique qu’il n’entendait pas mettre un frein à sa progression avec un rôle de simple doublure au sein de son équipe.

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Avec des joueurs comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola, l’international espoir français craint d’être un second couteau dans la capitale. Après plusieurs jours de réflexion, Junior Kroupi ne serait plus vraiment chaud pour un transfert au PSG cet été. Ce qui aurait poussé Luis Campos et Luis Enrique à concentrer leurs efforts sur la piste menant à Ferran Torres. Cette situation pourrait bien faire les affaires de Tottenham.

Junior Kroupi vers Tottenham ?

En effet, le média britannique assure que le manager des Spurs, Roberto De Zerbi, apprécie énormément le profil de Junior Kroupi et aurait demandé à sa direction de le recruter lors de ce mercato estival. Les dirigeants de Tottenham auraient donc fait de l’attaquant français de 20 ans une priorité et seraient prêts à mettre sur la table des négociations un chèque de 94 millions d’euros pour le recruter.

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Le refus du joueur de rejoindre désormais le Paris SG offrirait donc un boulevard au club londonien de le recruter. Surtout que le buteur de Bournemouth serait lui aussi séduit par le projet de Tottenham.