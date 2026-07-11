Mercato : Urgent ! Grosse vente dans les tuyaux à Strasbourg

Le RC Strasbourg pourrait réaliser une grosse vente durant ce mercato estival. Le président Marc Keller serait bien embarqué dans ce sens. Explications.

Mercato : L’AS Rome passe à l’action pour un crack de Strasbourg

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Avec l’élimination de la Belgique en quart de finale de la Coupe du Monde contre l’Espagne (2-1), Diego Moreira va désormais pouvoir s’occuper pleinement de son avenir. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029 avec le RC Strasbourg, le milieu offensif de 21 ans pourrait changer d’air durant ce mercato estival.

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Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les dirigeants de l’AS Rome seraient passés à l’attaque pour recruter le joueur strasbourgeois. Le célèbre journaliste italien précise même que Diego Moreira serait l’une des priorités de l’entraîneur des Giallorossi, Gian Piero Gasperini, afin de renforcer son secteur offensif la saison prochaine.

Auteur de solides prestations à Strasbourg la saison dernière, le natif de Liège aurait notamment tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens. Ce qui donne des idées aux dirigeants alsaciens sur ce mercato d’été.

Le RC Strasbourg vise un record avec Diego Moreira

D’après Gianluca Di Marzio, outre l’AS Rome, le Stade Rennais et le Borussia Dortmund seraient également sur les rangs pour recruter Diego Moreira. Mais c’est la Louve qui se montrerait plus entreprenante pour le numéro 7 du Racing Club de Strasbourg.

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Désireux d’attirer un renfort offensif sur les ailes, la Roma aimerait s’attacher les services de Diego Moreira. Les dirigeants romains visaient initialement Mason Greenwood, mais l’attaquant de l’OM se rapprocherait désormais de Fenerbahçe, tandis que l’Atletico Madrid tente de le détourner de la Turquie.

Le spécialiste mercato de Sky Italia rapporte que la formation italienne aurait transmis une proposition ferme de 30 millions d’euros au RCS, mais le club alsacien en demanderait plus. Marc Keller et la direction du RC Strasbourg réclameraient en effet près de 50 millions d’euros pour laisser partir le jeune belge, d’après Di Marzio.

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Si un accord est trouvé à ce montant, Diego Moreira deviendrait la plus grosse vente de l’histoire du Racing, devant le transfert de Dilane Bakwa à Nottingham Forest pour 35 millions d’euros l’été passé.