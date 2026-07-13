Mercato ASSE : Une piste en attaque se referme pour Sainté

L’ASSE a été devancé par le FC Nantes pour un avant-centre français. Les Stéphanois sont désormais tournés vers d’autres pistes prioritaires.

Mercato : Clap de fin sur le dossier Killian Corredor, il file à Nantes

La suite après cette publicité

L’ASSE attend un attaquant de pointe en renfort avant la fermeture du mercato d’été. Killian Corredor faisait partie des cibles du club. Il était même sur la short list des Verts pour renforcer l’équipe d’Ian Cathro. Le joueur de Darmstadt 98 était parmi les potentiels remplaçants de Lucas Stassin, qui est en instance de transfert.

Finalement, il ne rejoindra pas le Forez. Il va plutôt s’engager avec le FC Nantes, selon les informations de Presse Océan. Killian Corredor est attendu en Loire-Atlantique pour s’engager avec les Canaris mardi. Un contrat de quatre saisons l’attend déjà. Il va ainsi se lier au club de Waldemar Kita jusqu’en juin 2030.

Selon Evect, le choix de l’ancien joueur de Rodez AF n’est pas un coup dur pour l’AS Saint-Etienne, car il n’était pas la cible prioritaire sur la liste dre recruteurs du club ligérien.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : L’ère Ian Cathro débute avec de belles promesses

À voir

Mercato OM : Accord total, une date tombe pour ce transfert XXL

Mercato ASSE : Cathro tient le pivot parfait pour épauler Jaber

Killian Corredor va donc retrouver la Ligue 2, deux ans après son départ en Allemagne. Pour rappel, son bilan à Darmstadt 98 est de 13 buts et 9 passes décisives en 59 matchs disputés en Bundesliga 2.