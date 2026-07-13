Mercato FC Nantes : Accord scellé, un phénomène débarque à Nantes  

Le FC Nantes tient son nouveau renfort offensif. Sauf retournement de situation, Killian Corredor débarquera dans les prochaines heures en Loire-Atlantique.

Mercato : Killian Corredor arrive au FC Nantes, la date est fixée !

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Le FC Nantes accélère son recrutement. Ce mardi, Killian Corredor est attendu en Loire-Atlantique pour passer sa visite médicale. Dans la foulée, le joueur signera officiellement son contrat avec les Canaris.

Après les arrivées successives de Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin, le club nantais s’offre un renfort offensif de choix. L’Équipe et Sky Sport Allemagne ont révélé l’information : l’ancien attaquant de Rodez quitte le club allemand de Darmstadt. Le montant du deal s’élève à 2 millions d’euros, une somme assortie de divers bonus.

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Ouest-France a confirmé la nouvelle. Corredor va s’engager dès mardi avec les Jaune et Vert. Un contrat de quatre saisons l’attend sur les bords de l’Erdre, ce qui le lie au club jusqu’en juin 2030. En finalisant ce dossier, les Nantais doublent l’AS Saint-Étienne, un concurrent pour la montée en Ligue 1.

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Deux ans après avoir quitté Rodez pour l’Allemagne, le joueur formé à Toulouse retrouve la France. Il vient de passer deux saisons pleines en deuxième division allemande sous le maillot de Darmstadt. Le coach du FC Nantes, Michel Der Zakarian compte sur lui pour animer son attaque. Corredor devra apporter sa percussion, sa vitesse et son efficacité devant le but. C’est un gros coup que les Kita sont sur le point de réaliser. Il pourrait combler le potentiel départ de Matthis Abline.