Mercato PSG : Ça chauffe entre Paris et Chelsea pour ce monstre !

La direction du PSG dégote un nouveau gardien de but au Portugal pour ce mercato estival. Mais Chelsea joue les trouble-fêtes.

Mercato PSG : Paris subit un sale coup de Chelsea

La suite après cette publicité

Le PSG voit un dossier XXL se compliquer. Alors que le club de la capitale suit Diogo Costa depuis de longs mois, Chelsea a décidé d’accélérer. Les Blues auraient même pris une longueur d’avance dans la course à la signature du gardien portugais.

Selon le journaliste Ekrem Konur, le club londonien a fait de Diogo Costa sa priorité pour renforcer ses cages. Une offensive qui place désormais Chelsea en pole position, devant le Paris SG. À 26 ans, l’international portugais s’est imposé parmi les meilleurs gardiens d’Europe. Ses performances lors de cette Coupe du monde ont encore renforcé sa réputation, faisant grimper sa valeur sur le marché.

Lire aussi : Mercato PSG : Nouveau rebondissement pour Randal Kolo Muani

À voir

Mercato FC Nantes : Accord scellé, un phénomène débarque à Nantes

Le principal frein reste financier. Le FC Porto ne compte pas discuter. Les dirigeants portugais réclament le paiement intégral de la clause libératoire de leur capitaine, fixée à 60 millions d’euros lors de sa prolongation de contrat jusqu’en 2030.

Chelsea semble prêt à répondre aux exigences des Dragons. Toujours d’après Ekrem Konur, les Blues préparent des démarches concrètes pour boucler l’opération. Leur objectif est d’installer Diogo Costa comme gardien numéro un pour plusieurs saisons.

Lire la suite sur le PSG

Ferran Torres au PSG : La mise au point de Laporta

Mercato : 20M€, le PSG craque pour un monstre de Serie A !

À voir

Mercato : C’est du lourd, le Stade Rennais boucle un énorme deal !

Pour le PSG, le dossier est sur le point de tomber à l’eau. Les Parisiens ne sont pas prêts à casser leur tirelire pour réaliser ce coup. La concurrence interne pousse également le Champion d’Europe à ralentir. Lucas Chevalier souhaite s’imposer à Paris, tandis que Matvey Safonov et Alessandro Longoni sont sous contrat. Dans ces conditions, un investissement aussi important mérite réflexion.