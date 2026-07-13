Mercato OM : Accord total, une date tombe pour ce transfert XXL  

L’OM va enregistrer son premier départ de l’été. Sauf retournement de situation, Hamed Junior Traoré va quitter la cité phocéenne pour rejoindre le Genoa.

Mercato OM : Hamed Junior Traoré au Genoa, c’est bouclé !

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Ce mardi scellera le premier départ estival de l’OM. Attendu en Italie, Hamed Junior Traoré passera sa visite médicale avant de s’engager officiellement avec le Genoa.

Le dossier s’accélère ces derniers jours. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le milieu offensif de 26 ans finalisera son transfert demain. Marseille cède son joueur via un prêt. Cette opération inclut une option d’achat, une clause dont le montant dépasse les 8 millions d’euros.

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Le Genoa voulait absolument rapatrier l’international ivoirien. Il faut dire que le joueur connaît la Serie A sur le bout des doigts. Arrivé jeune à Empoli en 2018, Traoré a explosé à Sassuolo avant de tenter l’aventure à Bournemouth, en Premier League.

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L’Italie va relancer sa carrière. Après un exil anglais moins fructueux et un échec cuisant à Marseille, le milieu offensif retrouve sa terre promise. Le Genoa l’attend de pied ferme. Le club mise sur lui pour la saison prochaine. Il deviendra probablement un titulaire indiscutable en Italie.

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L’Ivoirien avait ébloui la Serie A sous le maillot de Sassuolo, s’imposant alors comme un grand espoir du championnat. À Gênes, Hamed Traoré tourne la page olympienne. Il retrouve un football qu’il maîtrise parfaitement, idéal pour retrouver la régularité qui lui a tant fait défaut sur la Canebière.