Mercato OM : Man U vient de tout changer pour Greenwood

‎Mason Greenwood se rapproche un peu plus d’un départ de l’OM après une décision majeure prise par Manchester United. Ce choix redistribue les cartes du dossier et accélère les discussions avec Fenerbahçe, tandis que Marseille entrevoit une opération financière intéressante.

‎Mercato OM : Manchester United libère définitivement Greenwood

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‎Le dossier Mason Greenwood vient de franchir une étape décisive. Selon les dernières informations, Manchester United a officiellement choisi de ne pas exercer la clause qui lui permettait de récupérer son ancien attaquant. Une décision qui met un terme aux spéculations sur un éventuel retour à Old Trafford.

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‎Ce renoncement laisse désormais le champ libre aux autres prétendants. Fenerbahçe apparaît plus que jamais en pole position pour accueillir l’international anglais, alors que les négociations avec l’OM avancent vers leur conclusion.

‎L’effet domino qui accélère le mercato marseillais

‎Pour Marseille, cette évolution change considérablement la dynamique des discussions. Sans la menace d’un retour à Manchester United, les dirigeants olympiens peuvent désormais travailler plus sereinement avec le club turc afin de finaliser les derniers détails du transfert.

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‎L’opération présente aussi un intérêt économique non négligeable. Si l’OM récupère une indemnité importante grâce à cette vente, Manchester United profitera également du transfert grâce au pourcentage négocié lors du départ de Greenwood vers la cité phocéenne. Cette somme dépasserait les 11,5 millions d’euros pour les Red Devils.

‎Un départ qui pourrait redisessiner l’attaque de Marseille

‎Le transfert de Greenwood obligerait Marseille à repenser son secteur offensif. Perdre un joueur capable de faire basculer une rencontre n’est jamais anodin, surtout à l’approche d’une nouvelle saison riche en ambitions.

‎En contrepartie, les liquidités générées offriraient davantage de marge de manœuvre aux dirigeants marseillais sur le marché des transferts. De quoi financer plusieurs renforts plutôt que de miser sur un seul profil.

‎Un pari assumé pour toutes les parties

Manchester United préfère capitaliser sur une revente plutôt que de réintégrer Greenwood, tandis que l’Olympique de Marseille saisit l’opportunité de réaliser une plus-value et que Fenerbahçe se rapproche d’un renfort offensif de premier plan. ‎

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À ce stade, tous les signaux convergent vers une issue rapide. Sauf retournement de situation, ce dossier devrait rapidement connaître son épilogue et marquer un nouveau tournant dans le mercato estival marseillais.