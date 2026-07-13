Mercato : C’est du lourd, le Stade Rennais boucle un énorme deal !  

Cette fois, le Stade Rennais touche au but. Charlie Cresswell se rapproche très sérieusement de la Bretagne.

Mercato : Le Stade Rennais casse sa tirelire pour Charlie Cresswell !

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Les dirigeants du Stade Rennais sont sur tous les fronts pendant ce mercato estival. Ils s’offrent plusieurs recrues cet été pour mener la bataille en Ligue 1 et en Coupe d’Europe la saison prochaine. Le club breton tient son nouveau patron défensif. Un accord total lie désormais Rennes et le Toulouse FC pour le transfert de Charlie Cresswell, défenseur central anglais.

Les négociations, amorcées après l’accord contractuel conclu directement avec le joueur, ont enfin abouti. Certains médias confirment l’existence de ce terrain d’entente, trouvé après plusieurs jours de discussions intenses. Plus aucun obstacle ne semble freiner l’arrivée imminente de l’international espoirs anglais en Bretagne.

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Estimée initialement à 28,5 millions d’euros (bonus inclus), l’opération grimpe finalement à près de 29,5 millions d’euros. Ce montant propulse Charlie Cresswell au sommet des achats XXL de Rennes. Le jeune crack est en pleine forme et pourrait diriger la ligne défensive la saison prochaine. Les pensionnaires du Roazhon Park ne doutent point de ses qualités. C’est pourquoi ils ont lâché ce chèque pour l’amener en Bretagne.

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Sauf retournement de situation, le joueur paraphera son contrat dans les prochains jours. Il deviendra la septième recrue estivale des Rouges et Noirs, rejoignant un contingent déjà renforcé par Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds. Le coach rennais, Franck Haise a ce qu’il faut pour la saison à venir.