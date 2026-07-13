ASSE : L’ère Ian Cathro débute avec de belles promesses

‎L’ASSE a lancé le mandat d’Ian Cathro avec un premier match de préparation riche en enseignements, malgré un résultat frustrant face au FC Biel-Bienne (2-2). Entre recrues convaincantes et jeunes issus du centre de formation propulsés sous les projecteurs, les Verts ont déjà laissé entrevoir les fondations d’un nouveau cycle.

‎ASSE : Une première sortie qui dévoile déjà les intentions du nouvel entraîneur

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‎Le premier rendez-vous estival de l’AS Saint-Étienne n’avait rien d’un simple galop d’essai. Privé de plusieurs éléments, Ian Cathro a choisi de transformer cette contrainte en opportunité en ouvrant largement les portes de son groupe à de nombreux jeunes joueurs. Une décision qui traduit déjà une volonté d’observer l’ensemble de son effectif avant les échéances officielles.

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‎Les nouvelles recrues n’ont pas tardé à se mettre en évidence. Alignés d’entrée, Sohaib Naïr et Jakob Breum ont affiché une réelle sérénité durant leur temps de jeu. Leur prestation a participé à la domination stéphanoise lors de la première période, conclue avec un avantage d’un but avant que le technicien écossais ne renouvelle complètement son équipe au retour des vestiaires.

‎La jeunesse stéphanoise saisit une occasion en or

‎La seconde période a surtout permis au centre de formation de prendre la lumière. Plusieurs talents prometteurs ont découvert l’exigence du groupe professionnel dans un contexte favorable à leur progression. Alexis Colombet a notamment gardé les cages, profitant des absences de Mamour Ndiaye, d’Issiaka Touré et de Mateo Houngo-Civier pour accumuler une expérience précieuse.

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‎Autour de lui, Axel Dodote, Nathan Kasia, Medhy Lutin Zidee, Adam Baallal, Oussama Benkou ou encore Tom Teillol ont également engrangé de précieuses minutes. David Mimbang, future recrue camerounaise qui sera officiellement stéphanoise à sa majorité, a lui aussi effectué ses premiers pas. Cette revue d’effectif confirme que le club souhaite accélérer l’intégration de sa nouvelle génération tout en évaluant son potentiel dans un contexte compétitif.

‎Des enseignements positifs malgré une fin de rencontre frustrante

‎Tout n’a toutefois pas été parfait. Après avoir pris deux buts d’avance grâce notamment à la réalisation d’Enzo Mayilla, les Stéphanois ont laissé échapper leur succès dans les dernières minutes. Le nul concédé face au FC Biel-Bienne rappelle que cette jeune équipe manque encore de maîtrise lorsqu’il faut gérer un avantage.

‎Cette rencontre laisse malgré tout des motifs de satisfaction. Le retour remarqué de Mayilla, auteur d’un but peu après son entrée, constitue une excellente nouvelle même si sa blessure en fin de match suscite une certaine inquiétude. De son côté, Jebryl Sahraoui poursuit également son apprentissage dans un environnement où la concurrence reste importante.

‎Ian Cathro imprime déjà sa marque avec une vision tournée vers l’avenir

‎Au-delà du simple résultat, cette première sortie reflète une philosophie claire. Ian Cathro semble privilégier l’observation, la concurrence et le développement des jeunes plutôt que la recherche immédiate de performances estivales. Ce choix pourrait rapidement renforcer l’identité de l’ASSE tout en créant une véritable émulation au sein du groupe. ‎Les supporters des Verts ont désormais plusieurs raisons d’espérer.

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Les recrues ont répondu présentes, les jeunes ont montré qu’ils pouvaient prétendre à davantage et le nouvel entraîneur n’hésite pas à récompenser les joueurs les plus méritants. Si le chemin reste long avant le début de la saison, cette première apparition dessine déjà les contours d’une équipe ambitieuse, capable de s’appuyer sur sa formation pour construire son avenir. Une stratégie qui pourrait devenir l’un des principaux atouts de l’ASSE dans les mois à venir.