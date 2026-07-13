Mercato ASSE : Cathro tient le pivot parfait pour épauler Jaber

‎L’ASSE avance ses pions avec méthode sur le mercato et semble proche d’offrir à Ian Cathro un renfort taillé pour renforcer son entrejeu. Áron Csongvai possède un profil complémentaire de Mahmoud Jaber, un duo qui pourrait rapidement devenir l’une des forces des Verts.

‎Mercato ASSE : Un recrutement qui cache une véritable réflexion

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‎Le nom d’Áron Csongvai ne figure pas parmi les joueurs les plus médiatisés du mercato. Pourtant, le milieu hongrois de 25 ans, encore sous contrat avec l’AIK Stockholm jusqu’en décembre 2027, se rapproche de Saint-Étienne selon plusieurs médias hongrois. Derrière cette piste discrète se cache un choix mûrement réfléchi par la cellule de recrutement stéphanoise.

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‎Ses statistiques offensives restent modestes avec deux buts et deux passes décisives en championnat. De quoi susciter des interrogations à première vue. Mais les données publiées par Data’Scout racontent une histoire bien différente, mettant en avant un joueur dont l’influence dépasse largement les simples chiffres visibles sur une feuille de match.

‎Les chiffres révèlent un profil complémentaire

‎L’analyse statistique met en lumière un milieu particulièrement performant dans les tâches défensives. Csongvai excelle dans les duels, les interceptions et le jeu aérien, tout en affichant une qualité de relance qui attire immédiatement l’attention. Sa capacité à casser les lignes grâce à ses longues passes constitue également un atout majeur.

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‎Face à lui, Mahmoud Jaber présente des qualités différentes. Plus propre dans la circulation du ballon et dans les transmissions courtes, il apporte davantage de maîtrise dans la construction. Les données de Data’Scout montrent ainsi que les deux joueurs occupent des registres distincts mais parfaitement compatibles, une caractéristique particulièrement recherchée par Ian Cathro.

‎Un pari qui pourrait changer le visage des Verts

‎L’arrivée de Csongvai ne résoudra pas tous les problèmes de l’ASSE du jour au lendemain. Son adaptation au rythme exigeant de la Ligue 2 constituera un défi, d’autant que le championnat suédois présente un contexte tactique et physique différent. Son volume de courses reste notamment un secteur où des progrès seront attendus.

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‎En revanche, si cette transition se déroule comme espéré, Saint-Étienne pourrait rapidement bénéficier d’un double pivot très équilibré. L’un sécuriserait la première relance tandis que l’autre apporterait son impact dans les duels et sa qualité de jeu long. Une association capable de donner davantage de verticalité sans sacrifier la solidité collective.

‎Un choix discret, mais loin d’être anodin

‎Le mercato récompense rarement les recrutements les plus spectaculaires. Les meilleures opérations sont souvent celles qui répondent à un besoin précis plutôt qu’à une logique de notoriété. Csongvai semble justement appartenir à cette catégorie de joueurs capables d’élever le niveau collectif sans faire la une des journaux avant leur arrivée.

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‎À environ un million d’euros, l’investissement demeure raisonnable pour un joueur encore sous contrat plusieurs saisons. Si les projections de Data’Scout se confirment et que les informations de la presse hongroise se concrétisent, Ian Cathro pourrait bien disposer du partenaire idéal pour valoriser Mahmoud Jaber. Sur le papier, ce recrutement ressemble davantage à un pari calculé qu’à un simple coup de dés.