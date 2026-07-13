Mercato PSG : Le dossier des gardiens de but prend un tournant

‎Le PSG aborde un moment décisif dans la gestion de son poste de gardien de but, alors que les dernières tendances rebattent les cartes en interne. Le scénario privilégié il y a encore quelques mois évolue désormais dans une direction inattendue.

‎Mercato PSG : Un plan soigneusement préparé, mais déjà en pleine évolution

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‎Depuis plusieurs mois, les dirigeants parisiens travaillent avec plusieurs scénarios afin d’anticiper toutes les éventualités du mercato. Dès les réunions organisées au printemps, une liste de plusieurs gardiens avait été dressée pour répondre à une éventuelle modification de l’effectif. Cette manière de procéder illustre la volonté du club de ne jamais être pris au dépourvu.

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‎Parmi les profils étudiés figuraient notamment Gregor Kobel, Diogo Costa, Elia Caprile, Mile Svilar et Zion Suzuki. Deux autres pistes ont également été explorées avant d’être finalement abandonnées. Toutefois, malgré ce travail d’anticipation, les réflexions internes ne débouchent pas automatiquement sur un recrutement, tant la situation actuelle évolue rapidement.

‎Lucas Chevalier change la dynamique du mercato parisien

‎Le dossier a pris une orientation différente ces dernières semaines. D’après les dernières révélations publiées par PSG Inside Actu sur le réseau social X, Lucas Chevalier privilégie désormais une poursuite de son aventure au Paris Saint-Germain. L’international français souhaite s’imposer dans la hiérarchie et gagner sa place par la concurrence. Cette volonté personnelle modifie considérablement les plans du club.

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Toujours selon cette même source, un départ ne serait envisagé qu’en cas de demande claire de la direction parisienne. De plus, Chevalier aurait récemment décliné une approche du Stade Rennais, preuve qu’il ne souhaite pas quitter la capitale sans un projet sportif répondant à des critères très précis : une compétition européenne, une place de titulaire incontestable et des conditions salariales comparables à celles dont il bénéficie actuellement.

# 🚨 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐏𝐒𝐆 : 𝐨𝐮̀ 𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐯𝐫𝐚𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐬𝐬𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐮 𝐠𝐚𝐫𝐝𝐢𝐞𝐧 ? 🧤🔴🔵



Comme je l'avais indiqué il y a maintenant **trois mois**, lors des réunions de préparation du mercato de **mars**, le **Paris Saint-Germain** avait déjà… pic.twitter.com/rAFHfNsIgr — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 12, 2026

‎Un recrutement suspendu à plusieurs décisions

‎Dans ces conditions, le marché des gardiens dépend désormais des mouvements internes du PSG. Le club n’a aucune intention de recruter un nouveau numéro un si l’effectif reste stable. Les responsables sportifs préfèrent conserver un équilibre plutôt que de provoquer une concurrence supplémentaire sans nécessité.

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‎La situation de Matvey Safonov semble, elle, beaucoup plus claire. Le gardien russe devrait poursuivre son aventure parisienne, ce qui réduit encore les possibilités de changement. En réalité, si aucun départ ne se concrétise, les pistes étudiées depuis plusieurs mois pourraient rester de simples solutions de secours, prêtes à être réactivées uniquement en cas de retournement de situation.

‎Paris joue la carte de la patience

‎Le PSG semble aujourd’hui privilégier la stabilité plutôt qu’une révolution au poste de gardien. Cette stratégie peut surprendre dans un mercato souvent marqué par la précipitation, mais elle traduit une confiance dans les ressources déjà présentes au club. Mieux vaut parfois consolider un groupe que multiplier les changements… même si cela fait moins parler que les grosses signatures estivales.

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Cette approche apparaît cohérente. Préparer plusieurs solutions tout en laissant au joueur l’occasion de convaincre est un signe de gestion réfléchie. Si Lucas Chevalier confirme ses ambitions sur le terrain, Paris pourrait éviter une dépense importante tout en renforçant la concurrence interne. Le dossier reste ouvert, mais la tendance actuelle laisse penser que le véritable renfort du PSG pourrait finalement être… celui qu’il possède déjà.