Mercato : L’ASSE ou le FC Nantes ? Corredor a tranché

‎‎L’ASSE et le FC Nantes se livrent une bataille de plus en plus intense sur le mercato pour convaincre Killian Corredor de revenir en France cet été. Si les deux clubs disposent des moyens d’avancer sur ce dossier, plusieurs indices laissent penser que le cœur de l’attaquant penche davantage vers le Chaudron.

‎Mercato : Un duel qui s’annonce particulièrement serré entre l’ASSE et le FC Nantes

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‎L’intérêt de Saint-Étienne pour Killian Corredor n’est plus un secret. Les dirigeants stéphanois ont identifié l’attaquant de Darmstadt comme une cible prioritaire afin d’apporter davantage de percussion et d’efficacité à leur secteur offensif. Mais les Verts doivent désormais composer avec un concurrent de taille : le FC Nantes, également décidé à renforcer son attaque. ‎Le profil du joueur de 25 ans fait l’unanimité.

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Après une saison pleine à Rodez puis une confirmation en Allemagne avec 13 buts et 9 passes décisives sous les couleurs de Darmstadt, Corredor s’est imposé comme l’un des attaquants français les plus attractifs du marché. Sous contrat jusqu’en 2028, il ne sera toutefois libéré qu’en échange d’une indemnité estimée à deux millions d’euros.

‎Geoffroy-Guichard, un argument qui peut tout changer

‎Au-delà des chiffres, un élément pourrait faire pencher la balance en faveur de l’ASSE : le lien particulier que Killian Corredor entretient avec Geoffroy-Guichard. L’attaquant n’a jamais caché son admiration pour l’ambiance du stade stéphanois, un souvenir qui remonte à plusieurs années.

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‎Interrogé sur RMC en mars 2024, il déclarait avec enthousiasme : « Je me rappelle mon premier match là-bas, c’est incroyable l’ambiance ! Incroyable ! T’as des frissons quand tu rentres sur le terrain. » Une phrase qui résume parfaitement l’impact qu’a eu le Chaudron sur lui et qui nourrit aujourd’hui les espoirs des supporters des Verts.

‎Une préférence qui pourrait faire la différence

‎Quelques semaines après le barrage remporté par Saint-Étienne face à Rodez, Corredor avait de nouveau affiché son respect pour le club ligérien. « On souhaite que Saint-Étienne essaye d’aller gratter la Ligue 1. L’ambiance était encore exceptionnelle », confiait-il dans les colonnes de Centre Presse Aveyron. Ces propos témoignent d’une véritable affection pour l’environnement stéphanois.

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‎C’est précisément cet aspect qui distingue aujourd’hui l’ASSE du FC Nantes. Les deux clubs ont la capacité financière de répondre aux exigences de Darmstadt, mais le choix final appartiendra au joueur. Saint-Étienne semble disposer d’un avantage psychologique grâce au lien émotionnel entretenu par Killian Corredor avec Geoffroy-Guichard, un détail qui pourrait peser lourd lorsque viendra l’heure de prendre une décision définitive.