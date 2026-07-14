Diego Maradona : L’icône de la Coupe du monde entre génie et rébellion

Il existe des joueurs qui marquent leur sport, et il y a Diego Armando Maradona, une figure messianique qui a transcendé les frontières du football pour devenir un mythe populaire mondial. Surnommé le Pibe de Oro (le gamin en or), l’Argentin a dessiné une trajectoire unique faite d’exploits irréels, de drames profonds et d’une personnalité sulfureuse. Être de lumière sur le terrain, homme de paradoxes en dehors, il a offert au monde l’image brute de l’être humain dans toute sa splendeur et ses failles : un mélange absolu d’ange et de démon.

Le chef-d’œuvre de 1986 : L’Albicéleste portée à bout de bras

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Le sommet de la mythologie maradonesque à son paroxysme durant l’été 1986, lors de la Coupe du monde au Mexique. Sur des pelouses médiocre écrasées par la chaleur, le numéro 10 argentin va réaliser ce que beaucoup considèrent comme le tournoi le plus dominant de l’histoire du football, hissant l’Argentine sur le toit du monde de manière quasi individuelle.

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Le quart de finale contre l’Angleterre reste le paroxysme de sa double nature. En l’espace de quatre minutes, Maradona résume sa vie. D’abord, la malice et le scandale avec la « Main de Dieu », un geste interdit converti en but de la tête face à Peter Shilton. Puis, le génie absolu avec le « But du Siècle », une course folle de soixante mètres partant de son propre camp, éliminant la moitié de l’équipe anglaise avant de coucher le gardien. Ce jour-là, au-delà du sport, Maradona offre à un peuple argentin encore meurtri par la guerre des Malouines une revanche politique et sociale hautement symbolique.

Le miracle napolitain : Seul contre les empires du Nord

En 1984, lorsqu’il quitte Barcelone pour s’engager avec le SSC Napoli, Diego Maradona rejoint une équipe très moyenne de Serie A, habituée à lutter pour son maintien et représentant un Sud de l’Italie pauvre, méprisé par les puissances industrielles du Nord. C’est dans ce contexte de fracture sociale qu’il va accomplir ses miracles en club.

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La Serie A des années 1980 est alors le championnat le plus relevé de la planète. Pour triompher, Naples doit affronter des monstres collectifs : l’AC Milan d’Arrigo Sacchi, porté par le trio néerlandais magique Marco van Basten, Ruud Gullit et Frank Rijkaard, mais aussi l’Inter Milan emmené par le métronome allemand Lothar Matthäus. Contre toute attente, le Pibe de Oro réalise l’impensable.

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Il offre à Naples les deux premiers titres de champion d’Italie de son histoire (1987, 1990) ainsi qu’un sacre européen majeur avec la Coupe de l’UEFA en 1989. À Naples, Maradona n’est plus seulement un footballeur, il devient un saint patron, le vengeur des opprimés face aux puissants, le Robin des Bois du football.

Un rebelle politique : Engagements et anti-impérialisme

Mais l’impact de Maradona ne s’arrête pas aux lignes blanches du terrain. Issu des bidonvilles de Villa Fiorito, il a conservé toute sa vie une conscience de lutte des classes , se muant en un militant politique clivant, anticapitaliste et viscéralement anti-impérialiste. Contrairement aux icônes lisses du sport moderne, il n’a jamais hésité à utiliser sa notoriété mondiale pour mener des combats idéologiques frontaux.

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Son positionnement se traduit par un rejet clair de la politique étrangère américaine et un soutien indéfectible aux mouvements socialistes d’Amérique latine. Tatouages de Che Guevara sur l’épaule et de Fidel Castro sur le mollet, il affiche fièrement ses convictions. Sa relation intime avec Fidel Castro, qu’il considérait comme un second père et qui l’accueillera à Cuba pour soigner ses addictions au début des années 2000, symbolise ce refus des codes occidentaux. Proche également de Hugo Chávez au Venezuela, Maradona s’est toujours placé du côté de la rébellion contre l’ordre établi, quitte à susciter de profondes controverses.

L’ange et le démon : Une dualité fascinante

La trajectoire de Diego Maradona fascine car elle refuse la demi-mesure. Adoré comme un dieu en Argentine et à Naples où des autels à son effigie jonchent encore les rues les églises maradonienes, il a brûlé sa vie par les deux bouts, prisonnier de ses excès, de ses liaisons dangereuses avec la Camorra napolitaine et de ses suspensions pour dopage.

C’est précisément cette vulnérabilité, ce contraste saisissant entre la perfection de son pied gauche et le chaos de sa vie privée, qui le rend si profondément humain aux yeux des passionnés. Maradona n’a jamais cherché à être un modèle de vertu ; il a été le miroir des passions d’une époque, un artiste révolutionnaire qui a utilisé un ballon de football pour donner une voix à ceux qui n’en avaient pas. Un génie éternel dont le mythe ne cessera jamais de vibrer.