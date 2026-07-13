Jackpot historique : La prime vertigineuse promise au vainqueur du Mondial 2026

Au-delà de la gloire sportive et de la mythique étoile brodée sur le maillot, la Coupe du monde 2026 représentera un enjeu financier sans précédent pour le vainqueur. La FIFA a revu l’intégralité de ses dotations à la hausse pour cette édition nord-américaine, réservant au futur champion du monde un chèque record. Le successeur de l’Argentine ne soulèvera pas seulement le plus prestigieux des trophées : la fédération victorieuse repartira avec une enveloppe historique qui redéfinit les standards économiques du football international.

Une augmentation significative par rapport à 2022

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Effectivement, le futur vainqueur empochera la coquette somme de 51,5 millions de dollars, soit environ 44 millions d’euros. Ce montant témoigne de la croissance économique de la compétition, portée par un format élargi à 48 équipes et des revenus commerciaux en forte hausse. Cette prime XXL représente une augmentation par rapport à la somme perçue par l’Argentine lors de son sacre au Qatar en 2022, où l’Albicéleste avait touché 42 millions de dollars. (Selon L’Équipe)

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Répartition et fonctionnement des primes de la FIFA

Ces millions de dollars versés par la FIFA ne tombent pas directement dans les poches des joueurs à l’issue du match. La somme est intégralement versée à la fédération nationale du pays vainqueur (la FFF pour la France, la RFEF pour l’Espagne, l’AFA pour l’Argentine ou la FA pour l’Angleterre). Chaque instance utilisera ensuite cette grosse bourse selon ses propres règles. En règle générale, une partie importante est redistribuée aux joueurs et au staff technique sous forme de primes.

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Le reste de la somme est traditionnellement réinvesti par les fédérations dans le football local, le développement des infrastructures ou le financement des équipes de jeunes. Pour les quatre nations encore en lice dans le dernier carré, le gain financier est déjà colossal, mais s’imposer en finale ce dimanche offrira au vainqueur le plus gros montant jamais eu dans l’histoire de la coupe du monde .