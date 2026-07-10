Mondial 2026 : Argentine/Suisse : Les faits et les enjeux du quart de finale à Kansas City

Le Arrowhead Stadium change de discipline le temps d’une nuit pour accueillir le duel entre l’Argentine et la Suisse dans la nuit de Samedi à Dimanche à 3H00 du matin. Ce quart de finale met en lumière deux sélections aux trajectoires récentes opposées dans ce tournoi. Face aux doutes nés des prestations argentines contre le Cap-Vert et l’Égypte, la Nati compte bien jouer les troubles fête

Les fantômes de 2014 et la réalité de 2026

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Le dernier affrontement entre les deux nations en Coupe du monde remonte au huitième de finale de l’édition 2014. L’Argentine s’était alors imposée sur le score d’un but à zéro, grâce à une réalisation d’Angel Di María sur une passe décisive de Lionel Messi en toute fin de prolongation. Douze ans plus tard, les perspectives ont radicalement changé : Lionel Messi, Granit Xhaka et le défenseur Ricardo Rodriguez sont les trois seuls rescapés de cette confrontation.

Depuis ce match, la Suisse s’est affirmée comme l’une des sélections les plus fiables du football international. Que ce soit à l’Euro ou en Coupe du monde, la Nati a systématiquement atteint au minimum les huitièmes de finale de chaque tournoi majeur depuis 2014, prouvant une régularité remarquable au plus haut niveau. (Selon le Journal de Genève)

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Pour ce quart de finale, la Suisse pourra s’appuyer sur le milieu de terrain Johan Manzambi, véritable révélation de ce Mondial 2026. Sa capacité à se projeter vers l’avant et son volume de jeu s’imposent comme des atouts majeurs pour déstabiliser le bloc argentin.

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Les armes de l’Albicéleste et le facteur Martinez

Pour répondre au défi suisse, Lionel Scaloni dispose de certitudes tactiques. L’Argentine s’articule toujours autour de son capitaine Lionel Messi, soutenu par un milieu de terrain de « soldats » entièrement dévoués à leur génie argentin, à l’image de Rodrigo De Paul et de Leandro Paredes. Au-delà de leur impact à la récupération, ces joueurs possèdent une qualité technique précise, capables de casser les lignes adverses par un jeu de passes court ou des transversales directes.

L’autre clé de la rencontre réside dans la gestion d’une éventuelle prolongation, voire d’une séance de tirs au but, un exercice que la Suisse vient de traverser pour éliminer la Colombie. Dans ce domaine, l’Albicéleste possède un avantage psychologique majeur avec Emiliano Martinez. Élu meilleur gardien du monde, le portier argentin a déjà prouvé son efficacité lors de l’exercice des tirs au buts lors de la Copa America 2021 et du Mondial 2022.

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L’enjeu historique est de taille pour les deux nations. Une victoire de l’Argentine validerait une deuxième qualification consécutive en demi-finale de coupe du monde. À l’inverse, si la Suisse parvenait à l’emporter, la Nati décrocherait la toute première demi-finale de Coupe du monde de son histoire, selon le Journal de Genève.