PSG Mercato : 200M€ ! Le président du Napoli lâche une bombe

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, le président du Napoli, Aurelio De Latentiis, a fait une grosse révélation impliquant le PSG et un chèque pharaonique de 200 millions d’euros.

De Laurentiis : « Nous avons reçu une offre de 200M€ du PSG »

Profitant d’une interview accordée au New York Times, Aurelio De Laurentiis a avoué qu’il a reçu une proposition incroyable du PSG pour le double transfert de Victor Osimhen et de Khvicha Kvaratskhelia lors du mercato de l’été 2024. Le président du SSC Naples a recalé son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi avec une enveloppe de 200 millions d’euros. Une décision que le dirigeant italien regrette aujourd’hui.

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« Quand Antonio Conte est arrivé, nous avons reçu une offre de 200M€ du PSG et d’autres clubs pour vendre Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia ensemble. Conte nous a dit que nous pouvions vendre Osimhen, mais surtout pas Kvara. C’était une grosse erreur, car j’ai ensuite eu de gros problèmes avec le père et agent de Kvara », a reconnu Aurelio De Laurentiis.

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« Tout joueur de moins de 28 ans, après trois ans de contrat, peut se libérer pour une somme dérisoire. Il (l’agent de Khvicha Kvaratskhelia) aurait pu résilier son contrat en vertu de l’article 17 du règlement de la FIFA. Et comme ce joueur et son agent étaient absolument déterminés à quitter Naples, j’ai décidé qu’il valait mieux le vendre en janvier. Conte n’était pas content. J’essaie de faire changer ces règles, car quand on fait un investissement, personne ne doit nous faire chanter. Les agents sont une bande de vampires qui sucent l’argent du football », a pesté l’homme d’affaires de 76 ans.

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Quelques mois plus tard, Victor Osimhen a rejoint Galatasaray sous la forme d’un prêt, avant d’être vendu pour une somme de 75 millions d’euros ; tandis que Khvicha Kvaratskhelia a signé au Paris Saint-Germain en janvier 2025 pour 80 millions d’euros. Soit une perte de 45 millions d’euros sur les deux attaquants.