Mercato ASSE : Un cadre part et lâche une super confidence

Un cadre du staff professionnel de l’ASSE quitte le club, après 10 ans de services. Il déclare son optimisme pour les Verts, grâce au projet de KSV.

Mercato : Fabrice Di Natale part à la retraite, après 10 ans à l’ASSE

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Fabrice Di Natale ne fait plus partie de l’organigramme de l’ASSE. Il est absent au Centre Sportif Robert-Herbin depuis la reprise des entraînements, le 1er juillet. Intendant du club stéphanois depuis 2016, il part à la retraite. Il est remplacé par Julien Brouard.

Après dix années de bons et loyaux services chez les Verts, le responsable de 60 ans bientôt part, tout heureux d’avoir servi le « seul club dans lequel » il souhaitait travailler. Dans ses confidences, il révèle avoir été contacté par Frédéric Émile, Team Manager de l’AS Saint-Etienne, pour occuper le poste d’Intendant.

« C’était un plaisir de croiser tous les salariés de ce club. Je n’aurais jamais imaginé que ça puisse être aussi fort et aussi grand », a-t-il confié au quotidien Le Progrès.

Di Natale : « Je crois vraiment au projet de KSV »

Fabrice Di Natale part certes à la retraite, mais il garde la fibre Verte. Il n’a d’ailleurs pas caché son optimisme pour le club de Ligue 2, fort de l’ambitieux du projet de Kilmer Sports Ventures. « Honnêtement, c’était dix ans extraordinaire ! Et l’arrivée de Kilmer a été une bouffée d’air frais pour tout le monde. Je crois vraiment en leur projet », a-t-il déclaré.

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