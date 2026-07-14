Mercato ASSE : Un cadre part et lâche une super confidence

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Un cadre du staff professionnel de l’ASSE quitte le club, après 10 ans de services. Il déclare son optimisme pour les Verts, grâce au projet de KSV.
Mercato : Fabrice Di Natale part à la retraite, après 10 ans à l’ASSE
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Fabrice Di Natale ne fait plus partie de l’organigramme de l’ASSE. Il est absent au Centre Sportif Robert-Herbin depuis la reprise des entraînements, le 1er juillet. Intendant du club stéphanois depuis 2016, il part à la retraite. Il est remplacé par Julien Brouard.
Après dix années de bons et loyaux services chez les Verts, le responsable de 60 ans bientôt part, tout heureux d’avoir servi le « seul club dans lequel » il souhaitait travailler. Dans ses confidences, il révèle avoir été contacté par Frédéric Émile, Team Manager de l’AS Saint-Etienne, pour occuper le poste d’Intendant.
« C’était un plaisir de croiser tous les salariés de ce club. Je n’aurais jamais imaginé que ça puisse être aussi fort et aussi grand », a-t-il confié au quotidien Le Progrès.
Di Natale : « Je crois vraiment au projet de KSV »
Fabrice Di Natale part certes à la retraite, mais il garde la fibre Verte. Il n’a d’ailleurs pas caché son optimisme pour le club de Ligue 2, fort de l’ambitieux du projet de Kilmer Sports Ventures. « Honnêtement, c’était dix ans extraordinaire ! Et l’arrivée de Kilmer a été une bouffée d’air frais pour tout le monde. Je crois vraiment en leur projet », a-t-il déclaré.
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