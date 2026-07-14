Mercato OM : 25 M€, un pactole inattendu arrive à Marseille

L’OM doit impérativement renflouer ses caisses cet été. Et la direction phocéenne vient de recevoir une bonne nouvelle. Elle devrait toucher un gros chèque grâce à une clause liée au futur transfert d’Azzedine Ounahi.

Mercato : Azzedine Ounahi rapporte encore à l’OM

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L’Olympique de Marseille entame un mercato sous pression financière. Le club présidé par Stéphane Richard doit impérativement vendre afin de soulager un peu ses finances. C’est dans ce sens que Mason Greenwood est en passe de rejoindre Fenerbahçe pour environ 45 millions d’euros. Les négociations s’intensifient en coulisses.

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L’OM devrait aussi renflouer ses caisses grâce à l’un de ses anciens joueurs. Onze Mondial le confirme, l’Ajax Amsterdam est en pleine négociation pour s’offrir les services d’Azzedine Ounahi. L’ex-milieu de terrain de l’Olympique de Marseille évolue actuellement à Gérone. Sa clause libératoire est fixée à 25 millions d’euros. Un montant que le club néerlandais tente de réduire.

Une clause de revente fixée à 30%

Cette possible transaction représente en tout cas une excellente nouvelle pour la direction de l’OM. Car au moment du transfert d’Azzedine Ounahi en Espagne, le club marseillais avait habilement négocié une clause de revente fixée à 30 %.

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Autrement dire, si l’international marocain venait à être vendu cet été pour 25 millions d’euros, Marseille percevrait une manne de 7,5 millions d’euros. Ce montant est non négligeable pour un OM en quête de liquidités. Stéphane Richard et son équipe devront suivre de très l’évolution de ce dossier.