Mercato ASSE : KSV résiste, le départ de Davitashvili freiné

L’ASSE a envoyé un message fort aux courtisans de Zuriko Davitashvili. Il ne sera pas bradé. Cependant, la fermeté de KSV pourrait pousser les prétendant du buteur à se tourner vers d’autres cibles.

Mercato : L’ASSE repousse une offre de l’Atalanta pour Davitashvili

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Meilleur buteur de l’ASSE et meilleur joueur de la Ligue 2, la saison dernière, Zuriko Davitashvili (25 ans) est très sollicité pendant ce mercato d’été. L’Atalanta Bergame a transmis une offre estimée à 12 M€, soit sa valeur marchande actuelle, pour le recruter.

Mais cette proposition a été repoussée. L’ailier gauche des Verts est également l’une des priorités du Besiktas en Turquie. Son profil plaît aussi au TSG Hoffenheim en Bundesliga et à l’Olympiakos en Grèce. Il est donc très courtisé.

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Fort de l’intérêt que le buteur suscite, la Direction de l’AS Saint-Etienne se montre très exigeante. Elle demanderait au moins 20 M€ d’indemnité de transfert. Ce tarif, relativement élevé, pourrait refroidir certains clubs.

Le club de Bergame se tourne vers Kerim Alajbegović

D’ailleurs, Fabrizio Romano croit savoir que l’Atalanta Bergame se prépare à transmettre une offre officielle au Bayer Leverkusen pour Kerim Alajbegović (18 ans). Ce dernier serait devenu la priorité du club lombard pour se renforcer offensivement. Le jeune ailier bosnien est pourtant valorisé à 22 M€ et il est sous contrat jusqu’en juin 2031.

Le journaliste italien précise toutefois que la Dea n’a pas refermé le dossier Zuriko Davitashvili. Les négociations restent ouvertes, mais le numéro 22 des Verts n’est évidemment plus seul, en tête, sur la liste des cibles du club de Serie A.

Le Besiktas a trouvé un accord avec Arsenal pour Trossard

Face a l’exigence des décideurs de l’ASSE, le Besiktas aussi s’est tourné vers Leandro Trossard. Un accord a été trouvé avec Arsenal pour le transfert de l’international Belge (57 sélections) contre 18 M€, plus des bonus, à en croire la source.

Le recrutement de l’ailier gauche de 31 ans ne signifie pas forcément que le club Stanbouliote n’est plus intéressé par les services de l’international Géorgien (54 sélections). Cependant, le club turc n’a plus la pression de se renforcer au même poste, avec un joueur d’un autre profil.

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À un mois et demi de la fermeture du mercato estival, le départ de Zuriko Davitashvili reste ouvert, mais seulement au prix de Kilmer Sports Ventures.