PSG Mercato : Rebondissement dans le dossier Ferran Torres !

À un an de la fin de son contrat avec le Barça, Ferran Torres veut rejoindre les rangs du PSG de Luis Enrique. Mais aucune avancée notable n’est à noter dans ce dossier. Explications.

Mercato : Aucun accord entre le PSG et Ferran Torres

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Contrairement aux nombreuses rumeurs circulant sur ce dossier, il n’y a aucune avancée notable entre le Paris Saint-Germain et Ferran Torres. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’attaquant de 26 ans ne souhaite pas prolonger son bail et veut garder toutes ses options ouvertes pour l’avenir. Egalement approché par d’autres clubs européens, l’international espagnol donne sa préférence à un transfert au PSG en cas de départ.

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Pour autant, « aucun accord pour le moment avec le joueur, il s’agit juste d’une conversation entre le PSG et les agents qui discutent également avec d’autres clubs, donc il faut être patient et voir ce qu’il va se passer. Mais le PSG considère deux ou trois options pour remplacer Gonçalo Ramos », rapporte Fabrizio Romano.

Une tendance confirmée par Fabrice Hawkins. De RMC Sport, qui explique que le joueur du FC Barcelone fait bien partie d’une liste de trois profils suivis par Luis Campos pour renforcer le secteur offensif parisien, mais les premiers contacts n’ont pas encore abouti à un accord.

« Ferran Torres est dans une short-list de trois noms qui intéressent le PSG en attaque. S’il existe bien des contacts entre le joueur du FC Barcelone et le club de la capitale, aucun accord n’a encore été trouvé. L’international espagnol est sous contrat jusqu’en 2027 », annonce Hawkins sur les réseaux sociaux.

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Après avoir vendu Gonçalo Ramos à l’AC Milan récemment, le Paris SG cherche désormais un profil capable d’évoluer dans un rôle de numéro 9 pour remplacer l’international portugais. La piste menant à Ferran Torres fait bien partie des plans de Luis Campos et Luis Enrique, même si le président du Barça, Joan Laporta, a préféré botter en touche lorsqu’il a été dernièrement interrogé sur le sujet.

« Un accord entre Torres et le PSG ? J’en ai entendu parler, mais nous n’en avons pas la confirmation. C’est un joueur du Barça », a simplement répondu l’avocat espagnol en conférence de presse, ce lundi. D’après la presse espagnole, c’est Luis Enrique qui fait le forcing pour intégrer son compatriote dans son groupe à Paris.

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Pour la dernière saison de son numéro 7, le Champion de Liga en titre réclamerait environ 50 millions d’euros, tandis que le Paris Saint-Germain ne compte pas investir plus de 40 millions d’euros dans cette affaire.