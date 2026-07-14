Mercato OM : 50 M€, le retrait de l’Atlético enfin expliqué

L’Atlético Madrid était prêt à aligner plus de 50 millions d’euros pour déloger Mason Greenwood de l’OM. Mais le club madrilène a finalement renoncé cette piste offensive pour une raison inattendue.

Mercato OM : Voici pourquoi l’Atlético Madrid renonce à Greenwood

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Le dénouement est proche pour Mason Greenwood. L’attaquant anglais va quitter l’Olympique de Marseille durant ce mercato. Il est attendu du côté de la Turquie. En effet, tous les feux sont quasiment au vert pour son transfert à Fenerbhaçe. Un accord aurait été conclu entre les deux écuries pour environ 42 millions d’euros.

Cette somme est inférieure aux 50 millions d’euros initialement demandés par la direction de l’OM. Ce dénouement aurait même pu être très différent. Surtout que l’Atlético Madrid était un temps intéressé par le profil de Mason Greenwood. Les Colchoneros s’étaient même largement approché des exigences financières de Marseille.

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Le club madrilène a cependant décidé de se retirer de la course. L’Equipe explique que l’Atlético Madrid a finalement été refroidi par le comportement du joueur de 24 ans. Ce dernier a fait preuve d’une nonchalance incompréhensible aux yeux de la direction espagnole.

Une attitude insupportable pour les Colchoneros

Mason Greenwood a notamment tardé deux jours entiers avant de répondre aux sollicitations de Diego Simeone. Cette attitude indolente avait déjà été pointée du doigt par certains courtisans saoudiens. Elle a fini par lasser les dirigeants de l’Atlético Madrid.

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Le meilleur buteur de l’OM cette saison se tourne de son côté vers Fenerbhaçe. Il aura sans doute manqué l’opportunité de joindre Madrid en raison d’un manque de professionnalisme perçu par les décideurs espagnols.