Mercato PSG : Avant Lucas Digne, une autre priorité dévoilée

Le PSG est sur le point de récupérer son ancien joueur Lucas Digne. La direction parisienne privilégiait cependant un autre profil pour renforcer son couloir gauche.

Mercato : Le premier choix du PSG n’était pas Lucas Digne

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Le Paris Saint-Germain vient de finaliser un retour inattendu durant ce mercato. Lucas Digne va revenir à Paris, dix ans après son départ pour le FC Barcelone. Un accord total a déjà été conclu entre les différentes parties. Le latéral gauche d’Aston Villa va s’engager pour trois saisons avec le PSG. Ce transfert est estimé à environ 10 millions d’euros.

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Le retour de Lucas Digne au PSG en surprend plus. Surtout que la cellule de recrutement parisienne ciblait un autre profil. L’Equipe dans son article du jour le confirme, Luis Campos avait bien avancé sur le recrutement d’un jeune espoir âgé de 19 à 22 ans pour assurer la rotation derrière Nuno Mendes. L’affaire semblait même bien avancée.

L’influence de Luis Enrique a tout chamboulé

Sauf que l’influence de Luis Enrique a changé la donne. L’entraîneur du PSG a côtoyé Luis Digne par le passé, lorsqu’il officiait encore au Barça. La connaissance des deux hommes et le besoin d’une doublure expérimentée ont fait basculer la réflexion du directeur sportif.

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Luis Campos s’est finalement tourné vers Lucas Digne pour épauler Nuno Mendes. L’international tricolore a pleinement accepté son rôle de remplaçant. L’officialisation de son retour au PSG ne saurait tarder.