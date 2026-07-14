Mercato PSG : C’est réglé, un milieu espagnol signe à Paris

Le mercato du PSG est en pleine effervescence. Avant les arrivées de Ferran Torres et Lucas Digne, le club phocéen a bouclé une importante signature en interne. Fabian Ruiz a prolongé son contrat.

Mercato : Fabian Ruiz prolonge au PSG

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Le Paris Saint-Germain s’active dans tous les sens durant ce mercato estival. Les dirigeants parisiens sont en bonne voie pour accueillir de nouvelles recrues. Lucas Digne et Ferran Torres sont très proches de signer au PSG. En attendant, le club de la capitale vient de régler un important dossier en interne.

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L’insider Djaameel assure que Fabian Ruiz a prolongé son contrat au PSG. L’international espagnol entrait dans sa dernière année de son contrat expirant en juin 2027. Sa situation contractuelle avait rapidement attiré l’attention de grosses écuries européennes. Le Real Madrid et le Bayern Munich étaient un temps sur ses traces. Ces prétendants devront vite se refermer cette piste.

Une année supplémentaire en option

Fabian Ruiz a finalement maintenu sa décision de prolonger au PSG. L’accord porte sur une prolongation d’une saison, avec une année supplémentaire en option. Ce choix ferme la porte à toute velléité de départ. Cela un grand soulagement pour le Paris SG.

🚨 FABIAN RUIZ 🇪🇸 A PROLONGÉ SON CONTRAT D’UN AN + UNE AUTRE ANNÉE EN OPTION AVEC LE PSG ! ❤️💙



🗞️ @Djaameel_ pic.twitter.com/6K1bINBtfL — Actu Foot (@ActuFoot_) July 14, 2026

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Luis Enrique et son staff voient en lui un élément essentiel pour la saison à venir. L’officialisation est attendue dans les prochains jours. Cette prolongation est un signal fort. Le PSG consolide son entrejeu tout en évitant de perdre un joueur clé.