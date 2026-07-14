ASSE : Forte annonce sur la suite du mercato à Saint-Etienne

Déjà renforcée par 4 nouveaux joueurs, l’ASSE va poursuivre son mercato. Ian Cathro a confirmé d’autres arrivées avant le début de la Ligue 2.

Mercato : Déjà 4 joueurs arrivés en renfort à l’ASSE

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Restée en Ligue 2, l’ASSE reconstruit son équipe à la suite de plusieurs départs. Florian Tardieu, Dennis Appiah et Brice Maubleu sont partis à l’issue de leur contrat. Les options d’achat d’Abdoulaye Kanté et d’Aboubaka Soumahoro n’ont pas été levées ; ils sont aussi partis au terme de leur prêt.

Pour combler ces départs, le club stéphanois a recruté quatre joueurs pour l’instant : Sohaib Naïr (défenseur central), Jakob Breum (milieu offensif), Mamour Ndiaye (gardien de but) et Thierno Ballo (ailier gauche).

Ian Cathro : « Nous allons accueillir plus de joueurs »

L’AS Saint-Etienne attend encore un arrière latéral, un milieu défensif et un avant-centre en priorité. Une offensive pour recruter Jonathan Varane (Queens Park Rangers) et Aron Csongvai (AIK Fotboll) est lancée. Le mercato estival des Verts est donc loin d’être bouclé.

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Ian Cathro l’a confirmé à un peu plus de trois semaines du début du championnat. « Nous allons accueillir plus de joueurs dans l’effectif et il faudra donc construire ce groupe, cette équipe et ce style de jeu », a-t-il annoncé.

Il faut noter que le renforcement de l’équipe de l’ASSE pourrait se poursuivre jusqu’au dernier jour du marché d’été, le 1er septembre 2026. Si des offres intéressantes tombent vers la fin, Kilmer Sports Ventures serait contraint de remplacer immédiatement le ou les joueurs transférés.

Saint-Etienne : Bon de sortie pour plusieurs joueurs

Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic ou encore Djylian N’Guessan disposent chacun d’un bon de sortie. Ils sont donc sur la liste des départs. Très convoités en Ligue 1 et à l’étranger, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili pourraient également faire l’objet d’un transfert, mais seulement si les potentiels offres satisfont les attentes de Saint-Etienne.

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L’avant-centre belge est évalué à 15 millions d’euros par Transfermarkt, tandis que l’ailier géorgien est valorisé à 12 millions d’euros. KSV ne compte donc pas les brader et se montre exigeant pour les deux buteurs de son équipe.