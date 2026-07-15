ASSE : Un défenseur des supporters monte encore au créneau

Les MF91 et les GA92 n’ont pas été dissous, mais l’ASSE conserve un fervent défenseur au sein de la l’Assemblée Nationale.

ASSE : Pierrick Courbon défend la position du peuple vert

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Le ministère de l’Intérieur a tenté de dissoudre deux groupes de supporters ultras de l’ASSE : les Magic Fans et des Green Angels. Finalement, la dissolution n’a pas été prononcée, grâce à l’avis défavorable de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Le ministre Laurent Nunez a décidé de ne pas aller à l’encontre de l’avis de ladite Commission.

L’équipe de l’AS Saint-Etienne bénéficiera donc du soutien de ces deux groupes de fans, lors de la saison 2026-2027. Monté au créneau la saison dernière, au plus fort de la menace du gouvernement, pour défendre la position du peuple vert et s’opposer à la procédure de dissolution, Pierrick Courbon reste aux côtés des supporters.

Courbon : « Les supporters ne sont pas de simples ‘vaches à lait »

Prenant la parole à nouveau au sein de l’hémicycle, il a dénoncé le mépris de la Ligue de Football Professionnel (LFP) à l’encontre des supporters. « Les supporters ne sont pas de simples « vaches à lait » tout juste bons à payer des abonnements dans un stade, ou à une chaîne de télévision. Juste bons à constituer un formidable produit d’appel grâce à des tribunes festives et animées », a-t-il martelé, dans des propos rapportés par Evect.

« « Consommez mais taisez-vous, et surtout ne donnez votre avis sur rien, et certainement pas sur le calendrier et sur l’organisation des compétitions. » C’est ce que pensent certains, et c’est vrai que, quand on se déplace en jet privé, la question de l’organisation des déplacements ne revêt sans doute pas la même importance que pour les supporters.

« Consommez, mais taisez-vous !»



Non, les supporters ne sont pas de simples clients. Ils sont l'âme de nos clubs.



➡️ À l'Assemblée, j'ai défendu un sport où les décisions ne sont pas prises uniquement par et pour les intérêts économiques.#supporters #sport @LFPfr @FFF pic.twitter.com/kQSFILqiLB — Pierrick Courbon (@pierrickcourbon) July 8, 2026

Mais le fait que ceux qui sont, qu’on le veuille ou non, des acteurs de l’industrie du spectacle sportif, puissent être concertés, consultés, respectés, et même, rêvons un peu, « associés », est devenu insupportable pour certains », a enfoncé le député NFP de la 1ère circonscription de la Loire.

Un tacle pour Vincent Labrune et la LFP

En conclusion, Pierrick Courbon a glissé un tacle appuyé à Vincent Labrune. « Le président de la LFP y est allé d’une comparaison douteuse, je cite : « C’est comme si on invitait les casseurs à la garden party de l’Élysée. » Quel mépris pour celles et ceux qui sont le cœur battant de nos enceintes sportives », a-t-il répliqué au dirigeant.

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L’élu de la Loire milite clairement pour que les supporters du football soient associés aux décisions concernant leur sport.